Нутрициолог назвала 8 веских причин включить в рацион омега-3 Нутрициолог Гусакова: Омега-3 в рационе поможет избежать депрессивного состояния 17 января, 10:45 Омега-3 жирные кислоты снижают уровень холестерина. Обложка © Shutterstock

Омега-3 — это общее название нескольких полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Они не синтезируются самостоятельно в организме человека, но необходимы для здоровья, особенно для женского. Чем полезны омега-3 жирные кислоты и почему их стоит включить в рацион прямо сейчас, Лайфу рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

1. Омега-3 может улучшить общий баланс гормонов в организме женщины, таких как эстрогены и прогестерон, и может помочь в управлении некоторыми гормональными проблемами, например синдромом поликистозных яичников. Омега-3 может помочь улучшить симптомы, связанные с менструальными циклами, преодолеть пременопаузальные симптомы и улучшить печальное настроение во время постменопаузы. Омега-3 также может быть полезна для женщин во время беременности, так как оказывает влияние и на здоровье матери, и на развитие ребёнка.

2. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень холестерина, улучшают эластичность сосудов, что предохраняет организм от сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Помогает бороться с сухостью кожи: омега-3 влияет на поддержание целостности клеточных мембран и помогает им удерживать влагу. Также ПНЖК помогают уменьшить воспаление и снизить зуд.

4. Омега-3 поддержит иммунитет: ПНЖК регулируют выработку лейкоцитов — клеток крови, которые борются с инфекциями.

5. Омега-3 в рационе поможет избежать депрессивного состояния. Исследования показывают, что дефицит ПНЖК часто связан с психическими расстройствами.

6. ПНЖК необходимы для нормального функционирования мозга. Также омега-3 повышает скорость реакции у молодых людей, а у пожилых — улучшает память, а также все нейрокогнитивные функции.

7. Омега-3 поможет избежать проблем со сном. Люди с нормальным уровнем эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот в крови спят лучше и чувствуют себя бодрыми в течение дня.

8. Помогает избежать проблем с глазами. Так, дефицит омега-3 в рационе повышает риски возникновения "синдрома сухого глаза".

Для восполнения уровня омега-3 в организме не обязательно пить добавки, говорит Гусакова. Можно получать ПНЖК из пищи. Основными источниками считаются рыба, орехи, семена и масла.

Наиболее богаты омега-3 жирными кислотами форель, лосось, сельдь, скумбрия, печень трески, палтус, грецкий орех, семена чиа, льна, тыквенные семечки, миндаль, морская капуста и водоросли (нори и спирулина). Из масел по содержанию ПНЖК лидируют льняное, конопляное, кедровое, рапсовое, масло грецкого ореха, соевое, рыжиковое и масло зародышей пшеницы Вероника Гусакова Нутрициолог

Чтобы сохранить в продуктах все полезные жирные кислоты, их нужно правильно хранить. Дело в том, что ПНЖК чувствительны к свету, теплу и кислороду, поэтому большинство таких продуктов нужно держать в холодильнике. Масла необходимо хранить в тёмном, прохладном месте, избегая попадания солнечных лучей. Кроме того, нутрициолог советует не пережаривать продукты с омега-3, так как высокая температура может привести к потере питательных веществ. Лучшие методы приготовления — запекание, варка, гриль или приготовление на пару.

Многие слышали, что приём омега-3 защищает сосуды от холестерина, делает кожу здоровой, а волосы — блестящими. Однако у этой добавки есть ещё парочка полезных свойств, в частности, она помогает лучше засыпать. Подробнее читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев