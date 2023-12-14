Гепатолог перечислил опасные для печени добавки, которые гарантируют цирроз

Употребление биодобавок может привести к серьёзным последствиям для организма, так как они оказывают повреждающее воздействие на печень. Об этом сообщил гепатолог Сергей Вялов.

"Человек начинает пить добавки для печени не просто так, а потому что знает, что с ней что-то не в порядке. И пока он пьёт бесполезные добавки, он теряет время. А время от развития самой большой и частой проблемы — жировой болезни печени — до выраженного стеатоза и фиброза — это где-то три года. А время от выраженного развития стеатоза и фиброза до цирроза печени — это ещё два с половиной года", — приводит слова эксперта Радио Sputnik.

Итого, отметил врач, через пять-шесть лет можно получить цирроз печени из-за того, что вместо нормального лечения человек принимал добавки.

По словам Вялова, опасными для организма биодобавками являются коллаген, фиточай, растительные травы, зверобой и препараты омега-3. В последних, отмечает специалист, практически нет обещанных ненасыщенных жирных кислот, а есть только насыщенные.

"Мы зачастую едим просто жир и делаем печени хуже", — пояснил Вялов.