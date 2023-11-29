Фармаколог объяснил, чем может грозить применение лекарств не по инструкции

Лекарственные препараты, которые применяются не по инструкции (офф-лейбл), могут нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому важно следовать назначению врачебной комиссии. Однако существуют случаи, когда такое применение необходимо, и это относится к жизненно важным лекарствам, сообщил фармаколог Андрей Кондрахин.

"Это могут быть, например, капли для глаз, которые помогают против какой-то опухоли. Дело в том, что бывают клинические исследования, которые проводит не производитель, а научное сообщество. Когда они завершаются, производитель может внести изменения в инструкцию, чтобы препарат получил новые возможности. Но бывает так, что производитель не заинтересован в изменении инструкции. И тогда этот препарат применяется по назначению врачебной комиссии", — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Применение лекарственных препаратов не по инструкции возможно и при лечении детей, так как для них мало кто делает детские формы лекарств, в результате чего Министерство здравоохранения выпустило специальное постановление, разрешающее назначать детям офф-лейбл.

Без назначения врача офф-лейбл может привести к серьёзным последствиям. Так, например, желающие похудеть, которые бесконтрольно принимают лекарства от диабета, могут столкнуться с "поломкой" в организме, пояснил медик.