Диетолог рассказала, что нужно добавить в кофе, чтобы получить максимальную пользу

Долька лимона сделает кофе намного полезнее. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Эксперт пояснила, что лимон поможет насытить кофе антиоксидантами, которые предотвращают окислительные процессы в организме, провоцирующие преждевременное старение. Кроме того, подобное сочетание продуктов позволит укрепить иммунитет в сезон гриппа и ОРВИ. Денисова подчеркнула, что кофе сам по себе отличный антиоксидант, а содержащийся в цитрусе витамин С только усилит полезные свойства любимого многими напитка.

"Кофейные зёрна содержат железо, цинк и витамины группы В, которые стимулируют выработку иммуноглобулинов, повышающих защиту от вирусов и бактерий", — объяснила медик в беседе с Aif.ru.

По её словам, лимон помогает получить от кофе тонизирующий эффект. Кофеин же, указала Денисова, блокирует аденозиновые рецепторы в головном мозге, которые отвечают за сонливость. Именно поэтому человек становится энергичнее и бодрее. Также сочетание кофе и цитрусовых фруктов позволяет ускорить метаболизм.

Вместе с тем диетолог предупредила, что не стоит заменять таким угощением полноценный завтрак. Не рекомендуется также пить более трёх чашек бодрящего напитка в день, уточнила Денисова. А крепкий кофе лучше запивать водой. По словам медика, кофеин отлично стимулирует кровоток, обладает мочегонным действием и выводит жидкость. Снизить калорийность же и обогатить напиток антиоксидантами помогает корица. Её можно смело добавлять в кофе вместо сахара и сиропа, подытожила Денисова.