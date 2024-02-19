Надо быть настороже: Врач раскрыл, какую опасность таит в себе чай с долькой лимона

Любители чая с лимоном должны быть настороже. Вместе с таким, казалось бы, безобидным напитком в организм может попасть тиабендазол (пищевая добавка Е233). Какой вред для организма от этого вещества, объяснил кандидат медицинских наук, врач – терапевт-гастроэнтеролог Константин Спахов.

Чаще всего люди, когда пьют чай с лимоном, просто режут цитрусовое на дольки и кладут в напиток вместе с кожицей. Кипяток вымывает тиабендазол в чай, который потом и выпивает человек.

"Это вещество не обладает острой токсичностью в таких дозах, но вредно при регулярном и длительном поступлении в организм", — подчеркнул специалист в беседе с aif.ru.

Спахов дополнил, что частое употребление этого вещества несёт опасность для развивающегося организма, особенно в период формирования половых органов или их реорганизации. Поэтому женщинам, по словам эксперта, следует быть осторожнее во время беременности, а затем — при грудном вскармливании. Кроме того, тиабендазол, содержащийся в кожице лимона, может навредить работе печени, щитовидной железы и почек.

Медик рекомендует тщательно промыть лимон в тёплой воде с моющим средством перед тем, как положить в чай. После этого, по словам специалиста, нужно помыть и руки, так как фунгицид может попасть на них. Также гастроэнтеролог не советует делать из кожуры цукаты.