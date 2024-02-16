Нельзя запивать чаем и кофе: 7 продуктов, превращающихся в кусок жира

Утренний чай или кофе — священный ритуал для многих. Но стоит ли всегда сочетать их с нашими любимыми блюдами? Эксперты по питанию предупреждают, что некоторые продукты и горячие напитки вместе могут принести больше вреда, чем пользы. Давайте подробнее рассмотрим продукты, которые не стоит запивать горячими напитками, чтобы потом не плакать из-за последствий.

1. Выпечка и печенье

Вредные комбинации еды и горячих напитков. Фото © Shutterstock

Выпечка и печенье — частая причина вздутого живота. Они даже могут спровоцировать запоры, если их употреблять с чаем. Танины, содержащиеся в чае, вступают в реакцию с крахмалом, замедляя его переваривание и вызывая дискомфорт в желудке. Вместо утоления голода такое сочетание может принести лишь неприятные ощущения.

2. Сырники и творожная запеканка

Творог и блюда из него, как известно, богаты кальцием. Но вот незадача: танин, содержащийся в чае и кофе, препятствует его усвоению. Это означает, что организм просто не усвоит полностью кальций, так необходимый для крепких костей и зубов.

3. Бутерброд с маслом и икрой

Запретные и опасные сочетания еды с чаем и кофе. Фото © Shutterstock

Бутерброд с икрой — роскошь, которую себе позволяют немногие. Но если вы один из тех, кто любит порадовать себя таким блюдом на завтрак, то помните: танины в чае и кофе могут помешать усвоению витамина D. А он играет ключевую роль в укреплении костей и иммунитета. Вот только в сочетании с горячими напитками польза витамина D снижается.

4. Хлопья с молоком

Многие предпочитают начинать утро с хлопьев, залитых холодным молоком. Ничего особенно вредного, но, если потом выпить горячего чая или кофе... Резкий перепад температур от холодного молока к горячим напиткам не лучшим образом скажется на пищеварении. Лучше дать телу адаптироваться, сделав перерыв между употреблением этих продуктов, чтобы избежать дискомфорта и сохранить здоровье желудочно-кишечного тракта.

5. Десерты

Какие продукты нельзя запивать чаем и кофе. Фото © Shutterstock

Кусочек торта или пирожное с чашкой кофе — искушение, перед которым сложно устоять. Однако такое сочетание является настоящим испытанием для вашего организма. Кофе сам по себе — это десерт, особенно если вы добавляете в него молоко, сахар или сироп. А выпечка значительно увеличивает нагрузку на пищеварительную систему. Вместо этого лучше ограничиться или чёрным кофе без сахара, или лёгким десертом, чтобы избежать перегрузки.