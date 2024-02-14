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14 февраля, 13:15

Обжорам на заметку: Врач предупредил о риске схлопотать паралич желудка

Врач Харлов: Переедание грозит изжогой, вздутием и может вызвать паралич желудка

Переедание может грозить целым комплексом проблем с ЖКТ, и речь идёт не только об изжоге или метеоризме, но и параличе желудка. О такой напасти россиян предупредил врач общей практики Никита Харлов.

При параличе желудка у человека пропадает рвотный рефлекс, он может поглотить много еды, и она создаст в организме затор, поскольку моторная функция ЖКТ нарушается. Чтобы избежать таких неприятностей, собеседник РИА "ФедералПресс" советует съедать около 300 граммов пищи за один приём.

"В объёме это будет порядка 300-400 миллилитров, в зависимости от плотности того, что туда попадает, и тогда это будет более-менее вредный вариант", — объясняет врач.

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Вряд ли найдётся много не согласных с тем, что набитый едой холодильник — одно из самых приятных глазу зрелищ в доме. Однако не всякой пищей следует запасаться заранее. Так, ранее Life.ru рассказывал читателям о семи видах продуктов, которые лучше не брать впрок.

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Shutterstock.com

Марина Калегина
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