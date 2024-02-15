Жалующимся на нехватку энергии людям посоветовали отказаться от одного продукта
Диетолог Тихомирова: При отказе от сладостей и сахара улучшается работа мозга
Диетолог Тихомирова: При отказе от сладостей и сахара уходит лишняя отёчность. Обложка © Freepik / racool-studio
Отказ от сахара оказывает положительное влияние на организм человека. Он становится более энергичным, поэтому такая практика влечёт за собой только пользу. Об этом рассказала врач – терапевт-диетолог Елена Тихомирова.
"Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое "топливо", в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным", — поделилась эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Врач уточнила, что под сахаром имеется в виду всё сладкое, в том числе сахароза, глюкоза, фруктоза. А к сложным углеводам относятся злаковые и всё, что из них сделано, например мука, каши, макароны и хлебные изделия.
Тихомирова добавила, что при отказе от сладкого в крови не происходит резких подъёмов сахара и инсулина, благодаря этому улучшается настроение и когнитивные функции, уходит лишняя отёчность. Ну а если вдобавок к этому отказ от сахара происходит на фоне дефицита калорий, то человек начинает худеть, заключила терапевт.
Ранее на Life.ru диетолог рассказала сладкоежкам, сколько чайных ложек в день превращают сахар в белую смерть. Также она назвала самые опасные напитки.