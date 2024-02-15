Жалующимся на нехватку энергии людям посоветовали отказаться от одного продукта

Отказ от сахара оказывает положительное влияние на организм человека. Он становится более энергичным, поэтому такая практика влечёт за собой только пользу. Об этом рассказала врач – терапевт-диетолог Елена Тихомирова.

"Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое "топливо", в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным", — поделилась эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Врач уточнила, что под сахаром имеется в виду всё сладкое, в том числе сахароза, глюкоза, фруктоза. А к сложным углеводам относятся злаковые и всё, что из них сделано, например мука, каши, макароны и хлебные изделия.

Тихомирова добавила, что при отказе от сладкого в крови не происходит резких подъёмов сахара и инсулина, благодаря этому улучшается настроение и когнитивные функции, уходит лишняя отёчность. Ну а если вдобавок к этому отказ от сахара происходит на фоне дефицита калорий, то человек начинает худеть, заключила терапевт.