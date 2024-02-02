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1 февраля, 23:12

Снижает сахар в крови: Врач назвала специю, незаменимую для диабетиков

Диетолог Соломатина: Корица способна снижать содержание сахара в крови

Корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина. Обложка © Unsplash

Корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина. Обложка © Unsplash

Корица полезна для организма, так как способствует более активной передаче глюкозы в клетки и снижению уровня сахара в крови. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

По её словам, корица также хорошо подходит и тем, кто худеет. Кроме того, эта специя обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

"Корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина. Клетка быстрее получает энергию и притупляет чувство голода", — обратила внимание Соломатина.

Она также сообщила, что корицу добавляют в чай, какао, либо цикорий. Достаточно половины чайной ложки этой специи. Перед употреблением она должна настояться 10 минут. Также корицу рекомендуется употреблять и тем, кто страдает сахарным диабетом.

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Ранее диетолог заявил, что блюда с перцем и корицей помогают организму согреваться в морозы, так как данные специи способствуют высвобождению тепла в теле человека.

Анатолий Симоненко
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