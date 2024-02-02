Снижает сахар в крови: Врач назвала специю, незаменимую для диабетиков

Корица полезна для организма, так как способствует более активной передаче глюкозы в клетки и снижению уровня сахара в крови. Об этом сообщила в беседе с NEWS.ru диетолог Елена Соломатина.

По её словам, корица также хорошо подходит и тем, кто худеет. Кроме того, эта специя обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

"Корица облегчает проникновение энергии в клетку и работу инсулина. Клетка быстрее получает энергию и притупляет чувство голода", — обратила внимание Соломатина.

Она также сообщила, что корицу добавляют в чай, какао, либо цикорий. Достаточно половины чайной ложки этой специи. Перед употреблением она должна настояться 10 минут. Также корицу рекомендуется употреблять и тем, кто страдает сахарным диабетом.