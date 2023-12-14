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14 декабря, 14:42

Диетолог назвал топ-5 специй, которые помогут согреться в морозы

Диетолог Гинзбург: Перец и корица помогают организму согреваться зимой

Блюда с перцем и корицей помогают организму согреваться в морозы, так как данные специи способствуют высвобождению тепла в теле человека. Об этом рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

"Перец, имбирь, гвоздика, корица и кардамон. Именно эти специи приводят к большему высвобождению тепла", — сообщил РИА "ФедералПресс" эксперт.

По его словам, вышеперечисленные специи лучше использовать в связке с напитками. При этом гвоздика хорошо подойдёт для маринада, а имбирь и перец можно добавлять в качестве приправы в мясные блюда.

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Ранее Лайф писал, что приправы и специи лучше покупать в заводской упаковке. В таком виде они гарантированно проходят проверку качества при производстве и санитарный контроль.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Ян Поланин
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