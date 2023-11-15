Россиянам рассказали, что и кто может их поджидать в специях, купленных на развес

Специи и приправы могут добавить пикантности и аромата даже самому простому блюду. Неудивительно, что почти в каждом российском доме есть несколько видов пряностей. Подсчитано, что в среднем россияне потребляют около одного килограмма специй на душу населения в год. Но так ли это безопасно? Лайф спросил об этом доцента кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрия Быстрова.

Производители представляют широкий ассортимент не только видов специй, но и форм их отпуска. Многие хозяйки предпочитают покупать приправы и пряности не в заводских пакетах, баночках или коробках, а на развес на рынке или в супермаркете: так зачастую получается действительно дешевле. Однако в этом вопросе, по словам собеседника Лайфа, экономия вредна: лучше переплатить за заводскую упаковку, но остаться довольным качеством продукта.

Во-первых, специи и приправы в заводской упаковке гарантированно проходят проверку качества при производстве и санитарный контроль. В них нет вредных примесей, насекомых, пыли. Кроме того, чётко понятны срок изготовления и срок годности. Во-вторых, многие специи не только отдают свой аромат, но и впитывают посторонние запахи. Если на рынке рядом с прилавком с приправами располагается рыбный ряд, то это точно отразится на качестве специй. Герметичная упаковка ограждает от этого продукт. Учёный Дмитрий Быстров.

В-третьих, по словам собеседника Лайфа, заводская упаковка ─ это гарантия соблюдения правил хранения. Специи утрачивают аромат, цвет и вкус, а также полезные свойства на открытом воздухе, поэтому должны храниться в закрытом виде.