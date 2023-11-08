Россиянам рассказали, какие проблемы ждут любителей острой пищи

Частое употребление острых блюд может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, заявила врач-онколог Суна Исакова. По её словам, острая пища может нанести вред тканям пищеварительной системы человека, в результате чего появляются жжение, боль, слезотечение и тошнота.

Эксперт посоветовала отказаться от острой пищи людям с воспалительными заболеваниями кишечника, синдромом раздражённого кишечника, язвой желудка, рефлюксной болезнью и целиакией.

"Для уменьшения риска инфицирования бактерией хеликобактер пилори (которая может стать причиной образования рака желудка. — Прим. Лайфа) стоит соблюдать следующие профилактические меры: тщательно мыть фрукты и овощи, соблюдать правила гигиены, особенно при приготовлении пищи. Членам семьи, у которых есть симптомы, возможно, ассоциированные с бактерией, рекомендуется пройти дообследования и полноценное лечение при обнаружении инфекции", — рассказала врач RT.

Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта онколог советует бросить курить, перейти на здоровое питание, не злоупотреблять алкоголем и уменьшить в рационе жареное и копчёное красное мясо.