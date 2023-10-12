Психолог раскрыла, можно ли разбогатеть благодаря трендовому кофе с корицей по четвергам

Этой осенью на просторах Интернета появился тренд, где люди рассказывают, что кофе с корицей по четвергам положительно влияет на финансы. По словам практического психолога Елены Митрохиной, люди всегда хотят найти волшебную палочку для исполнения желаний, однако прежде всего судьба человека зависит от него самого. Об этом специалист рассказала РИАМО.

"Обряды — символ веры в успех. Люди со всего мира придерживаются различных обрядов, веря в их магическую силу. Но помимо символики самое главное здесь — наша вера в себя и свои возможности", — сказала Митрохина.

По словам специалиста, успех формирует сам человек. Если хочется повлиять на судьбу, то нужно действовать, рассказала эксперт. Однако ритуалы и обряды помогут укрепить позитивное мышление и концентрацию на целях. Но не стоит надеяться на магию. Обряды можно использовать только в качестве инструмента помощи для усиления внутренней силы, заключила Митрохина.