Врач назвал опасную дозу чая и кофе для пожилых людей

Употребление чая и кофе не наносит вреда здоровью пожилых людей, а в некоторых случаях, наоборот, снижает риск возникновения опасных болезней. Негативные последствия могут начаться лишь в случае чрезмерного налегания на каждый из напитков, заявил геронтолог Игорь Артюхов.

"Общепринятого мнения среди специалистов нет, но в последнее время общество склоняется в пользу того, что чай и кофе в умеренных количествах безвредны", — поделился врач с РИА "ФедералПресс".

Для чая и кофе существует правило, которое рекомендует ограничить их употребление до максимум четырёх бокалов в день. Зерновой напиток улучшает работу головного мозга и минимизирует шанс появления болезней Альцгеймера или Паркинсона. А в случае с чаем выбор лучше сделать в пользу зелёных сортов — они более полезны, резюмировал Артюхов.