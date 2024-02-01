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1 февраля, 01:21

Врач назвал опасную дозу чая и кофе для пожилых людей

Врач Артюхов: Чай и кофе в умеренных количествах безвредны для пожилых людей

Употребление чая и кофе не наносит вреда здоровью пожилых людей, а в некоторых случаях, наоборот, снижает риск возникновения опасных болезней. Негативные последствия могут начаться лишь в случае чрезмерного налегания на каждый из напитков, заявил геронтолог Игорь Артюхов.

"Общепринятого мнения среди специалистов нет, но в последнее время общество склоняется в пользу того, что чай и кофе в умеренных количествах безвредны", — поделился врач с РИА "ФедералПресс".

Для чая и кофе существует правило, которое рекомендует ограничить их употребление до максимум четырёх бокалов в день. Зерновой напиток улучшает работу головного мозга и минимизирует шанс появления болезней Альцгеймера или Паркинсона. А в случае с чаем выбор лучше сделать в пользу зелёных сортов — они более полезны, резюмировал Артюхов.

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Freepik / pressfoto

Илья Пушкарев
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