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Раскрыт простой метод помолодеть на пять лет за две недели

Геронтолог Москалёв назвал возможным откатить биологический возраст

23 декабря, 11:50
Здоровый образ жизни помогает стать моложе. Обложка © Freepik

Здоровый образ жизни помогает стать моложе. Обложка © Freepik

Правильное питание и активный образ жизни способны за пару недель уменьшить биологический возраст человека на пять лет. Об этом рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент, профессор РАН, директор Института биологии старения ННГУ Алексей Москалёв на III Международном конгрессе "Управление старением".

Для эксперимента команда учёных с участием Москалёва отобрала 43 добровольца. Им предложили на две недели изменить привычный образ жизни. Подопытные получали низкокалорийное сбалансированное питание, занимались физическими упражнениями, делали дыхательную гимнастику. По словам Москалёва, показатели здоровья участников исследования заметно улучшились.

"В среднем биологический возраст участников программы по показателям крови уменьшился почти на пять лет за две недели. Параметрами контроля были, например, уровень глюкозы натощак, показатели воспаления в крови, то есть это управляемые и понятные параметры, отражающие то, как работают системы нашего организма", — приводит слова геронтолога kp.ru.

Он добавил, что следует рассматривать старение организма как аутовоспалительное заболевание, которое приводит к большому числу поломок на клеточном уровне. Поэтому к преклонному возрасту у людей зачастую появляются проблемы с сердцем, сосудами, онкология. Однако загвоздка в том, что каждый орган стареет по-разному и в свои сроки, отметил Москалёв.

Тем не менее откатить назад свои биологические часы возможно, если не поддаваться стрессу, следить за питанием, заниматься физической активностью. Всё это, по словам врача, обязательно скажется на организме, главное — такие правила должны стать частью жизни, а не разовой акцией.

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Ранее Лайф писал, что старости и морщин не удастся избежать никому, однако этот процесс происходит у каждой нации по-разному. Так, российским женщинам присущ деформационно-отёчный тип старения. При нём веки, скулы, зоны нижней челюсти и брылей со временем обвисают, носогубные складки становятся более заметными, а так называемые морщины грусти опускаются от уголков рта к подбородку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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