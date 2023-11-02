Российский академик поспорил с западными учёными о безвредности ложки сахара в чае

Учёные из медицинского центра Лейденского университета (Нидерланды) и их датские коллеги провели исследование и пришли к выводу, что добавление чайной ложки сахара в кофе и чай не вредит здоровью. Результаты своей работы они опубликовали в научном журнале PLOS One. Однако российский геронтолог, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв усомнился в результатах исследования зарубежных коллег и указал на большую опасность сахара.

"Чем больше ограничиваешь употребление сахара, тем лучше. Избыток сладостей, доказано, повышает риск набора лишнего веса, ожирения, развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний. Всё это увеличивает вероятность преждевременной смерти", — подчеркнул эксперт в беседе с kp.ru, добавив, что необходимо ориентироваться на исследования специалистов, опубликованные в авторитетных научных журналах (Москалёв пояснил, что в PLOS One подают научные работы, которые не подошли по качеству своего дизайна и результатов в более высокорейтинговые медицинские журналы).

По словам геронтолога, при попадании глюкозы в кровь происходит реакция гликирования, то есть организм начинает быстрее стареть. Пристрастие к сладкому ускоряет старение кожи, артерий, капилляров, вен, головного мозга и других важных органов, заключил эксперт.