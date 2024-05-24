Важен сбалансированный рацион: Нутрициолог объяснила, чем заменить молочку после 50 лет

Употреблять или нет молочные продукты после 50 лет — это вопрос индивидуального подхода, рассказала газете "Вечерняя Москва" нутрициолог Катерина Кузина.

По её словам, молоко и молочные продукты богаты веществами, необходимыми, чтобы поддерживать здоровье в зрелом возрасте. Это ценный источник кальция, нужный для укрепления костей и предотвращения остеопороза. В таких продуктах содержатся высококачественные белки, витамины группы В, рибофлавин и витамин В12, важные для энергообмена и функционирования нервной системы.

Однако если у организма снижается толерантность к лактозе, то человек может ощущать вздутие живота, газообразование и расстройство желудка. Кузина сослалась также на исследования, которые связывают потребление молочки с повышением риска развития остеоартрита, акне и даже некоторых видов онкологии.

В качестве альтернативы молочным продуктам эксперт назвала растительные напитки вроде соевого, миндального и овсяного молока, в которых много кальция и витамина D. Но в них не так много белка, как в обычном молоке, также эти продукты организм может хуже усваивать. Если непереносимости лактозы и других проблем со здоровьем, вызванных употреблением молочных продуктов, нет, то в небольшом количестве после 50 лет молочку есть можно и даже полезно. Если же приходится исключить такие продукты из рациона, важно заменить их всем тем, в чём содержится кальций, белок и прочие питательные вещества, отметила специалист.