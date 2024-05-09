Вплоть до рака: Врач рассказала, какой вред молоко может нанести организму

Молоко — полезный напиток, содержащий витамины и минералы, которые необходимы организму. Однако в некоторых случаях этот продукт может нанести организму непоправимый вред, предупредила нутрициолог Жанна Тиханычева.

Она отметила, что в коровьем молоке, в частности, есть витамины А, D, Е, К, группы В, кальций, фосфор, калий, натрий и магний. Также оно способствует росту и развитию тканей. Однако, по словам медика, несмотря на пользу напитка, от этого продукта лучше отказаться тем, у кого диагностирована непереносимость лактозы. Это состояние, при котором организму сложно переваривать молочные продукты.

"Также в молоке содержатся сывороточные протеины, на которые может быть скрытая пищевая непереносимость, что может проявиться в виде простуд, слизи в носоглотке, акне и других симптомах", — добавила Тиханычева в беседе с порталом "Страсти".