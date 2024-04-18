Фермерское или растительное? Нутрициолог развеяла три мифа о пользе молока Нутрициолог Хлопова: Содержание витаминов в обычном и растительном молоке разное 18 апреля, 05:34 Содержание витаминов в обычном и растительном молоке разное. Обложка © Freepik.com

Многие из нас до сих пор верят в различные мифы о молоке. Например, считается, что фермерский продукт более качественный, а в молоке из тетрапака или бутылки нет пользы. Так ли это, Life.ru разобрался вместе с нутрициологом Юлией Хлоповой.

По её словам, миф о бесполезности молока из тетрапака распространился из-за процесса пастеризации. Однако основной белок молока — казеин — разрушается при 130 градусах, а пастеризация по ГОСТу не может превышать 100 градусов. Нутрициолог объяснила, что пастеризация убивает всё то, что может навредить нашему иммунитету: бактерии с производств, болезни крупного рогатого скота, различные патогены. Бесполезным и вредным такое молоко не станет, а вот безопасным будет точно.

Ещё один миф — растительное молоко полезней и лучше коровьего. Хлопова объяснила, что у коровьего молока огромная база витаминов, которая не повторяется в овсяном или миндальном напитке. И даже если вы видите одинаковое обозначение витаминов в растительных и животных продуктах, то они будут работать в вашем организме по-разному, потому что это сложная химическая комбинация.

Как же получать кальций, если у вас непереносимость молока и лактозы? Для вас подойдут сыры и кисломолочные продукты. В них не содержится лактоза, но всё-таки лучше обратиться к врачу-диетологу. Юлия Хлопова Нутрициолог

Третий миф заключается в том, что фермерское и экомолоко якобы несут больше пользы. Однако нутрициолог уверяет, что оно полезно ровно так же, как и обычное, "магазинное".

"Оно точно так же регламентировано нормативами пищевой промышленности и проходит этапы пастеризации и стерилизации. Отличие в том, что уход за крупным рогатым скотом отличается и более бережные технологии добычи молока", — добавила собеседница Life.ru.

Кстати, те, кто по веянию моды отказывается от молочных продуктов, совершают большую ошибку. Если у вас нет медицинских противопоказаний, кефир и йогурты только поспособствуют росту полезной микрофлоры. Подробнее читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев