Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Фермерское или растительное? Нутрициолог развеяла три мифа о пользе молока

Нутрициолог Хлопова: Содержание витаминов в обычном и растительном молоке разное

18 апреля, 05:34
Содержание витаминов в обычном и растительном молоке разное. Обложка © Freepik.com

Содержание витаминов в обычном и растительном молоке разное. Обложка © Freepik.com

Многие из нас до сих пор верят в различные мифы о молоке. Например, считается, что фермерский продукт более качественный, а в молоке из тетрапака или бутылки нет пользы. Так ли это, Life.ru разобрался вместе с нутрициологом Юлией Хлоповой.

По её словам, миф о бесполезности молока из тетрапака распространился из-за процесса пастеризации. Однако основной белок молока — казеин — разрушается при 130 градусах, а пастеризация по ГОСТу не может превышать 100 градусов. Нутрициолог объяснила, что пастеризация убивает всё то, что может навредить нашему иммунитету: бактерии с производств, болезни крупного рогатого скота, различные патогены. Бесполезным и вредным такое молоко не станет, а вот безопасным будет точно.

Ещё один миф — растительное молоко полезней и лучше коровьего. Хлопова объяснила, что у коровьего молока огромная база витаминов, которая не повторяется в овсяном или миндальном напитке. И даже если вы видите одинаковое обозначение витаминов в растительных и животных продуктах, то они будут работать в вашем организме по-разному, потому что это сложная химическая комбинация.

Как же получать кальций, если у вас непереносимость молока и лактозы? Для вас подойдут сыры и кисломолочные продукты. В них не содержится лактоза, но всё-таки лучше обратиться к врачу-диетологу.

Юлия Хлопова

Нутрициолог

Как же получать кальций, если у вас непереносимость молока и лактозы? Для вас подойдут сыры и кисломолочные продукты. В них не содержится лактоза, но всё-таки лучше обратиться к врачу-диетологу.
Как же получать кальций, если у вас непереносимость молока и лактозы? Для вас подойдут сыры и кисломолочные продукты. В них не содержится лактоза, но всё-таки лучше обратиться к врачу-диетологу.
Правда ли, что взрослым нельзя пить молоко — ответ нутрициолога
Правда ли, что взрослым нельзя пить молоко — ответ нутрициолога

Третий миф заключается в том, что фермерское и экомолоко якобы несут больше пользы. Однако нутрициолог уверяет, что оно полезно ровно так же, как и обычное, "магазинное".

"Оно точно так же регламентировано нормативами пищевой промышленности и проходит этапы пастеризации и стерилизации. Отличие в том, что уход за крупным рогатым скотом отличается и более бережные технологии добычи молока", — добавила собеседница Life.ru.

Врач рассказала россиянам, какое молоко не стоит своих денег
Врач рассказала россиянам, какое молоко не стоит своих денег

Кстати, те, кто по веянию моды отказывается от молочных продуктов, совершают большую ошибку. Если у вас нет медицинских противопоказаний, кефир и йогурты только поспособствуют росту полезной микрофлоры. Подробнее читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!