Болезнь оказалась сильнее: 7 знаменитостей-героев, пытавшихся побороть онкологию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года от рака головного мозга. Некоторые звёзды отечественной эстрады тоже скончались от онкологии. Life.ru рассказывает, кто ушёл из жизни слишком рано и очень расстроил фанатов.
Многие отечественные звёзды умирают от разных видов онкологии. Россиян 30 мая потрясла ужасная новость: от этой болезни скончалась всеми любимая Няня Вика, актриса Анастасия Заворотнюк. Как и сколько она боролась с ужасным недугом и кто из знаменитостей тоже не смог победить рак?
1. Кончина Анастасии Заворотнюк
Российская звезда Анастасия Заворотнюк боролась с раком с 2019 года, но умерла 30 мая 2024 года. Фото © "Моя прекрасная няня" (сериал 2004–2008), режиссёры Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов и др., сценаристы Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон и др. / Kinopoisk
О том, что российская звезда Анастасия Заворотнюк болеет раком, широкой общественности стало известно в сентябре 2019 года. СМИ тогда сообщали, что актриса была доставлена в реанимацию в очень тяжёлом состоянии. Потом стало известно, что у артистки последняя стадия опухоли мозга. Недуг был диагностирован в самый неподходящий момент — почти сразу после того, как женщина родила дочь по имени Мила.
С тех пор российская актриса редко стала появляться на публике и в соцсетях. Семья Заворотнюк почти не комментировала ситуацию и направила все ресурсы на лечение родственницы. В феврале 2023 года стало известно, что тяжелобольную актрису на протяжении пяти месяцев лечили от рака в частной клинике. Она попала в больницу в сентябре 2022 года и была под наблюдением врачей круглыми сутками.
Российская актриса после выписки из частной клиники продолжала лечиться у себя дома, в деревне Крёкшино в Новой Москве. Прошло чуть больше года, но вылечиться она так и не смогла. Артистка скончалась 30 мая 2024 года. Чтобы почтить светлую память актрисы, Life.ru вспомнил о её лучших ролях в сериалах и фильмах.
2. Российский певец Иосиф Кобзон
Звезда российской эстрады Иосиф Кобзон пытался побороть рак 13 лет, но безуспешно. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российская звезда Иосиф Кобзон болел онкологией 13 лет. Чтобы побороть подлую болезнь, певец не раз ложился на операционный стол и проходил химиотерапию. У талантливого музыканта обнаружили рак простаты. Окончательно здоровье добили болезнь почек и воспаление лёгких. Певец умер 30 августа 2018 года. На момент смерти ему было 80 лет.
3. Певица Жанна Фриске
Отечественная звезда Жанна Фриске пыталась вылечить рак в США, но заокеанские доктора мало чем помогли. Фото © Kinopoisk
У российской певицы Жанны Фриске выдался довольно непростой 2013 год. В апреле у неё родился ребёнок — мальчик по имени Платон. Но уже в июне 2013-го она узнала ужасную новость: у неё подозрение на рак. На протяжении некоторого времени до этого Фриске постоянно преследовала головная боль и слабость. Ей казалось, что это от усталости. Но выяснилось, что симптомы возникали именно из-за онкологии.
В январе 2014 года российская звезда сдала анализы ещё раз. Доктора поставили окончательный неутешительный диагноз — рак мозга (глиобластома). Деньги на лечение артистки собирала вся страна, удалось накопить 68 млн рублей. Певица отправилась лечиться в Нью-Йорк, но в октябре 2014 года снова стала жить в Москве. Лечение не помогло, и Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
4. Сатирик и юморист Михаил Задорнов
Российский комик Михаил Задорнов лечился от рака в Германии, но западная медицина не помогла. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Популярный отечественный комик Михаил Задорнов рассказал осенью 2016 года ужасную новость. На странице в соцсетях он сообщил, что доктора обнаружили у него крайне тяжёлое заболевание. Все концерты были отменены, и приостановлена съёмка программы "Салтыков-Щедрин шоу". Тогда выяснилось, что у артиста опухоль головного мозга.
Лечиться от рака Задорнов решил в Германии. В первые месяцы 2017 года состояние артиста улучшилось. Однако потом по неизвестной причине резко начало ухудшаться. Юмориста не стало 10 ноября 2017 года. Он умер в возрасте 69 лет.
5. Советский актёр Александр Абдулов
Отечественная звезда Александр Абдулов умер буквально через 7 месяцев после обнаружения болезни. Фото © Kinopoisk
Актёр Александр Абдулов снимался в проекте в Крыму в августе 2007 года, когда впервые почувствовал себя плохо. У него заболел живот из-за язвы. Тогда артист лёг на первую операцию на полуострове. Там у него обнаружили подозрение на рак. После Александр поехал лечиться в одну из клиник Израиля для больных онкологией. Но оказалось, что за помощью мужчина обратился слишком поздно, ведь у него была четвёртая стадия рака лёгких.
Актёр прошёл курс химиотерапии, и его здоровье начало улучшаться. Затем приехал обратно в Москву и продолжил лечиться. Но уже 3 января 2008 года Александр Абдулов скончался. На тот момент ему было 54 года.
6. Актёр Олег Янковский
Звезда российского и советского кинематографа Олег Янковский умер от рака поджелудочной железы. Фото © Kinopoisk
Российский и советский актёр Олег Янковский почувствовал себя плохо в 2008 году. Его постоянно мучили неприятные ощущения в области желудка, рвотные порывы, пропало желание есть любую жирную пищу. Также талантливый артист на тот момент сильно исхудал. Пожив в таком состоянии некоторое время, Янковский пошёл в клинику на обследование.
Доктора обнаружили рак поджелудочной железы. Лечился он в Германии, но побороть болезнь не вышло. Звезда российской сцены в последний раз вышла на сцену театра 10 апреля 2009 года. Примерно 20 мая 2009 года у него произошло внутреннее кровотечение — и он умер. На момент кончины Олегу Янковскому было 65 лет.
7. Валерий Золотухин
Валерий Золотухин умер от рака мозга, находясь в коме. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Известный российский актёр Валерий Золотухин с декабря 2012 года был почти завсегдатаем больниц. Врачи обнаружили у него опухоль мозга — глиобластому. Доктора пытались спасти артиста около 30 дней. Его даже ввели в состояние комы. Однако болезнь успела поразить почти все органы. Золотухин скончался уже 30 марта 2013 года в возрасте 71 года. Примечательно, что он так и не пришёл в сознание.