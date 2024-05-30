Болезнь оказалась сильнее: 7 знаменитостей-героев, пытавшихся побороть онкологию

Многие отечественные звёзды умирают от разных видов онкологии. Россиян 30 мая потрясла ужасная новость: от этой болезни скончалась всеми любимая Няня Вика, актриса Анастасия Заворотнюк. Как и сколько она боролась с ужасным недугом и кто из знаменитостей тоже не смог победить рак?

1. Кончина Анастасии Заворотнюк

Российская звезда Анастасия Заворотнюк боролась с раком с 2019 года, но умерла 30 мая 2024 года. Фото © "Моя прекрасная няня" (сериал 2004–2008), режиссёры Алексей Кирющенко, Андрей Кузнецов и др., сценаристы Фрэн Дрешер, Питер Марк Джейкобсон и др. / Kinopoisk

О том, что российская звезда Анастасия Заворотнюк болеет раком, широкой общественности стало известно в сентябре 2019 года. СМИ тогда сообщали, что актриса была доставлена в реанимацию в очень тяжёлом состоянии. Потом стало известно, что у артистки последняя стадия опухоли мозга. Недуг был диагностирован в самый неподходящий момент — почти сразу после того, как женщина родила дочь по имени Мила.

С тех пор российская актриса редко стала появляться на публике и в соцсетях. Семья Заворотнюк почти не комментировала ситуацию и направила все ресурсы на лечение родственницы. В феврале 2023 года стало известно, что тяжелобольную актрису на протяжении пяти месяцев лечили от рака в частной клинике. Она попала в больницу в сентябре 2022 года и была под наблюдением врачей круглыми сутками.

Российская актриса после выписки из частной клиники продолжала лечиться у себя дома, в деревне Крёкшино в Новой Москве. Прошло чуть больше года, но вылечиться она так и не смогла. Артистка скончалась 30 мая 2024 года. Чтобы почтить светлую память актрисы, Life.ru вспомнил о её лучших ролях в сериалах и фильмах.

2. Российский певец Иосиф Кобзон

Звезда российской эстрады Иосиф Кобзон пытался побороть рак 13 лет, но безуспешно. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Российская звезда Иосиф Кобзон болел онкологией 13 лет. Чтобы побороть подлую болезнь, певец не раз ложился на операционный стол и проходил химиотерапию. У талантливого музыканта обнаружили рак простаты. Окончательно здоровье добили болезнь почек и воспаление лёгких. Певец умер 30 августа 2018 года. На момент смерти ему было 80 лет.

3. Певица Жанна Фриске

Отечественная звезда Жанна Фриске пыталась вылечить рак в США, но заокеанские доктора мало чем помогли. Фото © Kinopoisk

У российской певицы Жанны Фриске выдался довольно непростой 2013 год. В апреле у неё родился ребёнок — мальчик по имени Платон. Но уже в июне 2013-го она узнала ужасную новость: у неё подозрение на рак. На протяжении некоторого времени до этого Фриске постоянно преследовала головная боль и слабость. Ей казалось, что это от усталости. Но выяснилось, что симптомы возникали именно из-за онкологии.

В январе 2014 года российская звезда сдала анализы ещё раз. Доктора поставили окончательный неутешительный диагноз — рак мозга (глиобластома). Деньги на лечение артистки собирала вся страна, удалось накопить 68 млн рублей. Певица отправилась лечиться в Нью-Йорк, но в октябре 2014 года снова стала жить в Москве. Лечение не помогло, и Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

4. Сатирик и юморист Михаил Задорнов

Российский комик Михаил Задорнов лечился от рака в Германии, но западная медицина не помогла. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Популярный отечественный комик Михаил Задорнов рассказал осенью 2016 года ужасную новость. На странице в соцсетях он сообщил, что доктора обнаружили у него крайне тяжёлое заболевание. Все концерты были отменены, и приостановлена съёмка программы "Салтыков-Щедрин шоу". Тогда выяснилось, что у артиста опухоль головного мозга.

Лечиться от рака Задорнов решил в Германии. В первые месяцы 2017 года состояние артиста улучшилось. Однако потом по неизвестной причине резко начало ухудшаться. Юмориста не стало 10 ноября 2017 года. Он умер в возрасте 69 лет.

5. Советский актёр Александр Абдулов

Отечественная звезда Александр Абдулов умер буквально через 7 месяцев после обнаружения болезни. Фото © Kinopoisk

Актёр Александр Абдулов снимался в проекте в Крыму в августе 2007 года, когда впервые почувствовал себя плохо. У него заболел живот из-за язвы. Тогда артист лёг на первую операцию на полуострове. Там у него обнаружили подозрение на рак. После Александр поехал лечиться в одну из клиник Израиля для больных онкологией. Но оказалось, что за помощью мужчина обратился слишком поздно, ведь у него была четвёртая стадия рака лёгких.

Актёр прошёл курс химиотерапии, и его здоровье начало улучшаться. Затем приехал обратно в Москву и продолжил лечиться. Но уже 3 января 2008 года Александр Абдулов скончался. На тот момент ему было 54 года.

6. Актёр Олег Янковский

Звезда российского и советского кинематографа Олег Янковский умер от рака поджелудочной железы. Фото © Kinopoisk

Российский и советский актёр Олег Янковский почувствовал себя плохо в 2008 году. Его постоянно мучили неприятные ощущения в области желудка, рвотные порывы, пропало желание есть любую жирную пищу. Также талантливый артист на тот момент сильно исхудал. Пожив в таком состоянии некоторое время, Янковский пошёл в клинику на обследование.

Доктора обнаружили рак поджелудочной железы. Лечился он в Германии, но побороть болезнь не вышло. Звезда российской сцены в последний раз вышла на сцену театра 10 апреля 2009 года. Примерно 20 мая 2009 года у него произошло внутреннее кровотечение — и он умер. На момент кончины Олегу Янковскому было 65 лет.

7. Валерий Золотухин

Валерий Золотухин умер от рака мозга, находясь в коме. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин