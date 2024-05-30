Считал болезнь пиаром: Актёр Баринов вспомнил о последней встрече с Заворотнюк
Актёр Баринов: Анастасия Заворотнюк переносила болезнь с определённым мужеством
Анастасия Заворотнюк. © ТАСС / Сергей Виноградов
Народный артист России Валерий Баринов рассказал о своём знакомстве с Анастасией Заворотнюк, которое произошло более 30 лет назад. Тогда ещё совсем юная актриса пришла посмотреть спектакль с его участием вместе с матерью и попала в закулисное помещение. Об этом сообщает 360.ru.
"Она приходила на "Идиота", я играл Рогожина в Театре армии. Я тогда с ней и познакомился. Она совсем ещё девчонкой была, пришла за кулисы, такая робкая…" — вспоминает Баринов.
Он рассказал, как во время съёмок в фильме "Наследник" они вместе с Заворотнюк жили в Дубне и купались там в речке. По его словам, местные мужчины со своими домами и шикарными банями были готовы пасть к ногам молодой актрисы, но она всегда вела себя с ними очень достойно.
Затем карьера развела их по разным проектам "Амедиа". Заворотнюк приняла участие в съёмках культовой "Моей прекрасной няни", а Баринов получил роль в "Грехах отцов". Тем не менее актёры часто виделись. Последняя их встреча состоялась на одной из телепередач, где Анастасия брала у него интервью.
"Мы немножко дружили, но в последнее время мало встречались. Она была очень хорошей актрисой и очень — во всяком случае, по тому, что я знаю, — добрым, хорошим, отзывчивым человеком. Каждый раз она вызывала во мне тёплые и приятные воспоминания и ощущения. Красивая, женственная, талантливая, она при этом, что бывает не так часто, была умна, очень чётко всё оценивала", — говорит актёр.
По словам Баринова, он не сразу поверил новостям о её болезни, подумав, что это просто пиар. Артист отметил, что Заворотнюк переносила свою болезнь "с определённым мужеством".
В возрасте 53 лет умерла Анастасия Заворотнюк. Спустя год после рождения своей младшей дочери Милы у актрисы обнаружили страшное заболевание. Ей делали трепанацию черепа в Германии, но каких-то ощутимых положительных результатов операция не принесла.