Считал болезнь пиаром: Актёр Баринов вспомнил о последней встрече с Заворотнюк

Народный артист России Валерий Баринов рассказал о своём знакомстве с Анастасией Заворотнюк, которое произошло более 30 лет назад. Тогда ещё совсем юная актриса пришла посмотреть спектакль с его участием вместе с матерью и попала в закулисное помещение. Об этом сообщает 360.ru.

"Она приходила на "Идиота", я играл Рогожина в Театре армии. Я тогда с ней и познакомился. Она совсем ещё девчонкой была, пришла за кулисы, такая робкая…" — вспоминает Баринов.

Он рассказал, как во время съёмок в фильме "Наследник" они вместе с Заворотнюк жили в Дубне и купались там в речке. По его словам, местные мужчины со своими домами и шикарными банями были готовы пасть к ногам молодой актрисы, но она всегда вела себя с ними очень достойно.

Затем карьера развела их по разным проектам "Амедиа". Заворотнюк приняла участие в съёмках культовой "Моей прекрасной няни", а Баринов получил роль в "Грехах отцов". Тем не менее актёры часто виделись. Последняя их встреча состоялась на одной из телепередач, где Анастасия брала у него интервью.

"Мы немножко дружили, но в последнее время мало встречались. Она была очень хорошей актрисой и очень — во всяком случае, по тому, что я знаю, — добрым, хорошим, отзывчивым человеком. Каждый раз она вызывала во мне тёплые и приятные воспоминания и ощущения. Красивая, женственная, талантливая, она при этом, что бывает не так часто, была умна, очень чётко всё оценивала", — говорит актёр.