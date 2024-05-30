"Лети на небо, девочка": Лера Кудрявцева простилась с Заворотнюк

Напомним, о смерти Заворотнюк стало известно сегодня. Последние несколько лет артистка боролась с глиобластомой, которую ей диагностировали в 2019 году, спустя лишь год после рождения младшей дочери Милы. Актриса искала помощи у немецких врачей, которые провели ей операцию по трепанации черепа, но, к сожалению, это не помогло победить онкологию.