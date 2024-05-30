"Лети на небо, девочка": Лера Кудрявцева простилась с Заворотнюк
Кудрявцева — о Заворотнюк: Запомню тебя доброй, красивой, сильной и смешной
Анастасия Заворотнюк и Лера Кудрявцева. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева
Российская телеведущая Лера Кудрявцева выразила соболезнования семье скончавшейся от болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующий пост опубликован в её личном телеграм-канале.
"Умерла Настя Заворотнюк. Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная — запомню тебя такой. Соболезнования родным и близким", — написала она.
Напомним, о смерти Заворотнюк стало известно сегодня. Последние несколько лет артистка боролась с глиобластомой, которую ей диагностировали в 2019 году, спустя лишь год после рождения младшей дочери Милы. Актриса искала помощи у немецких врачей, которые провели ей операцию по трепанации черепа, но, к сожалению, это не помогло победить онкологию.