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30 мая, 09:51

"Лети на небо, девочка": Лера Кудрявцева простилась с Заворотнюк

Кудрявцева — о Заворотнюк: Запомню тебя доброй, красивой, сильной и смешной

Анастасия Заворотнюк и Лера Кудрявцева. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева

Анастасия Заворотнюк и Лера Кудрявцева. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева

Российская телеведущая Лера Кудрявцева выразила соболезнования семье скончавшейся от болезни актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующий пост опубликован в её личном телеграм-канале.

"Умерла Настя Заворотнюк. Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная — запомню тебя такой. Соболезнования родным и близким", написала она.

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Напомним, о смерти Заворотнюк стало известно сегодня. Последние несколько лет артистка боролась с глиобластомой, которую ей диагностировали в 2019 году, спустя лишь год после рождения младшей дочери Милы. Актриса искала помощи у немецких врачей, которые провели ей операцию по трепанации черепа, но, к сожалению, это не помогло победить онкологию.

Юрий Лысенко
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