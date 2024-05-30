Онкопсихолог оценила шансы пациентов при опухоли как у Анастасии Заворотнюк Врач Мансурова: При глиобластоме, сгубившей Заворотнюк, прогнозы неблагоприятные 30 мая, 08:41 Анастасия Заворотнюк. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Вова Жабриков

Актриса Анастасия Заворотнюк, скончавшаяся от рака головного мозга, очень долго боролась со страшным заболеванием. Как рассказала Life.ru директор фонда "Фокус на онко", врач-онкопсихолог Ирина Мансурова, при четвёртой стадии рака прогноз обычно крайне неблагоприятный: опухоль может стремительно развиваться, проявляться агрессивно и быстро — даже в течение четырёх месяцев — привести к летальному исходу.

Анастасия боролась долго, что может указывать на то, что обратились к врачам они вовремя и приняли все меры: это и оперативное лечение, и химиотерапия, и лучевая. При злокачественной опухоли средний период жизни — от четырёх месяцев до года, хотя известны и исключения. Глиобластома является не только самой агрессивной, но и одной из самых распространённых опухолей мозга. Онкологи выявляют до 52% первичных новообразований в этом органе. Ирина Мансурова Директор фонда "Фокус на онко", врач-онкопсихолог

Данная форма рака поражает одинаково часто и мужчин, и женщин, вне зависимости от возраста. Четвёртая стадия заболевания означает расширенный рак с метастазами, и прогноз в этом случае крайне неблагоприятный. Особенно опасны "возвращающиеся" опухоли, которые возникают вновь после завершения лечения. В этом случае продолжительность жизни редко превышает год, добавила Мансурова.

Чтобы выявить страшное заболевание на ранних стадиях, врач советует обращать внимание на частые головные боли, проблемы со зрением и координацией, неоднократные потери сознания, изменения в поведении. О злокачественных новообразованиях могут сигнализировать также потеря веса и снижение аппетита, которые часто принимают за симптомы нервной анорексии.

Для борьбы с раком мозга применяют химиотерапию, лучевую терапию и хирургическое лечение.

"При этом пациенты редко живут дольше 15–20 месяцев после установки диагноза. Продолжительность жизни зависит и от начала лечения, возможности провести весь возможный комплекс терапевтических процедур. Если лечение начато на ранних стадиях с применением инновационных методик оперативных вмешательств, лучевой и химиотерапии, пятилетняя выживаемость составляет около 80%", — добавила собеседница Life.ru.

Сегодня, 30 мая, стало известно, что умерла актриса Анастасия Заворотнюк, которая долгое время боролась с раком головного мозга. Страшное заболевание у звезды сериала "Моя прекрасная няня" выявили в 2019 году, спустя год после рождения дочери Милы. Артистка перенесла трепанацию черепа в Германии, однако сильных улучшений не последовало. Речь шла о глиобластоме — одной из самых агрессивных форм рака.

Авторы Андрей Горяничев