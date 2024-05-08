6 домашних растений, которые тайно лечат от болезней Некоторые домашние растения становятся настоящими врачами и каждый день незаметно избавляют нас от недугов. А некоторые даже увеличивают продолжительность жизни. 7 мая, 21:37 Какие домашние растения необходимо купить, чтобы обрести здоровье. Обложка © Freepik

Для гипертоников: дерево императоров муррайя

Лидером в этом отношении является тропическое растение муррайя. На Востоке верили, что владеющий муррайей будет жить вечно. В Японии этим деревом мог владеть лишь император. Если его подданный, пусть даже и самый высокопоставленный, осмеливался заводить дома муррайю, его казнили. Известно, что о целебных свойствах муррайи был хорошо осведомлён Александр Македонский.

Муррайя цветёт всё лето и даёт плоды, которые тонизируют организм человека и существенно снижают давление. Фото © Wikipedia / Michael Wolf

Дома держат бонсаи муррайи метельчатой или муррайю в виде кустарника. Считается, что аромат её цветков гармонизирует организм человека и снимает головную боль.

При хорошем уходе муррайя цветёт всё лето и даёт плоды, которые тонизируют организм человека и существенно снижают давление.

Отвар из листьев муррайи используют для полоскания горла, кашицу — для лечения заболеваний дёсен и слизистой рта, а также для заживления ран. Вещества, которые муррайя выделяет в воздух вашей квартиры, позволят вашему иммунитету эффективнее бороться с болезнями, а вам — преодолевать утреннюю хандру.

Для гипотоника: герань

Если заставить геранью всю квартиру, то повышение давления и головная боль вам обеспечены. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Любители герани знают: если заставить ею всю квартиру, то повышение давления и головная боль вам обеспечены. Так действуют на человека эфирные масла, которые выделяют листья герани и её цветки. Поэтому опытные ботаники советуют ограничиваться одним-двумя горшочками герани.

Герань помогает быстро вставать по утрам, тонизирует вас и незначительно поднимает давление — для гипотоников герань полезна. Учёные считают, что на человека одинаково воздействует как обычная герань, так и герань душистая. Какое именно растение предпочесть — дело вкуса.

Герань полезно иметь дома тем, кто часто страдает из-за ОРВИ, ОРЗ и насморков. Вдыхание её аромата помогает астматикам и даже почечникам.

При риносинуситах: мирт

Мирт является настоящим рекордсменом по выделению в воздух эфирных масел. Фото © Wikipedia / H. Zell

Мирт является настоящим рекордсменом по выделению в воздух эфирных масел. Его аромат напоминает хвойный. Его легко можно почувствовать, если растереть в ладонях несколько листиков мирта. Эфирные масла мирта, его флавоноиды и сапонины уничтожают болезнетворные микроорганизмы.

Вдыхание миртового аромата способно обеззаразить верхние дыхательные пути человека, в жилище которого стоит деревце. По сути, хозяин мирта каждый день устраивает себе ненавязчивые ингаляции.

Если же вы чувствуете, что подхватили ОРВИ, можно сорвать листочки мирта и просто их пожевать — это эффективнее таблеток от ангины и более безопасно. Кроме того, мирт успокаивает и благотворно влияет на кожу человека, снимая воспаление.

Для ослабленных: кипарисовики

Кипарисовики, так же как и мирт, выделяют в воздух вещества, которые незаметно проникают в организм человека и благотворно влияют на него. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Ещё одно семейство растений, которые всегда лечат хозяев, — это хвойные. Например, кипарисы или кипарисовики. Последние, так же как и мирт, выделяют в воздух вещества, которые незаметно проникают в организм человека и благотворно влияют на него. Получается своеобразный симбиоз. Мы ухаживаем за растениями, а растения продлевают нам жизнь.

Среди положительных моментов — общее оздоровление, повышение тонуса, обеззараживание и лёгкий здоровый сон. Увы, кипарисовики очень сложно содержать в домашних условиях, поэтому они так и не получили большого распространения.

При инфекциях верхних дыхательных путей: лимонное дерево и апельсин

Лимонное дерево, так же как и апельсиновое, выделяет эфирные вещества, которые обеззараживают дыхательные пути человека. Фото © Freepik / jcomp

В древности люди считали, что лимонное дерево может спасти во время эпидемий. Они были недалеки от истины. Лимонное дерево, так же как и апельсиновое, выделяет эфирные вещества, которые обеззараживают дыхательные пути человека и благотворно влияют на слизистые оболочки.

Короли при подагре старались окружить себя цветущими апельсиновыми деревьями: считалось, что аромат цветов проникает глубоко под кожу человека и лечит суставы и даже почки. Про подагру мы ничего сказать не можем, а вот аромат апельсиновых цветов действительно очень полезно вдыхать тем, у кого развивается осложнение после ОРВИ. Вещества, выделяемые цветками и листьями апельсина, уничтожают бактерии и увеличивают способность человека сопротивляться инфекциям.

После ковида: диффенбахия

Листья диффенбахии выделяют много чистого кислорода. Фото © Freepik

Крупные листья диффенбахии выделяют много чистого кислорода и могут стать настоящим спасением при лёгочной недостаточности. Кроме того, растение способно сильно увлажнять воздух, и это увлажнение оздоравливающее, чистое.

Чтобы проверить эффект, можно в солнечный день накрыть диффенбахию полиэтиленовым пакетом, и уже через час вы увидите, что пакет изнутри весь покрыт капельками влаги. Поэтому диффенбахию следует завести всем, кто переболел ковидом.

Но диффенбахия не единственный лекарь при постковиде. Кроме неё обогатить воздух квартиры кислородом способен ещё один "специалист" — спатифиллум. Это настоящий "концентратор" кислорода и спасение для людей с низким уровнем его в крови.

Авторы Александр Лаврентьев