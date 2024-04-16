8 обязательных растений для спальни, гарантирующих крепкий и здоровый сон

Часто человек плохо спит ночью потому, что кислород в помещении загрязнён. Впитать вредные вещества как раз и помогают некоторые виды комнатных растений. Какие из цветов желательно поставить в комнате уже сегодня?

1. Жасмин

Комнатное растение жасмин красиво выглядит и оказывает седативный эффект на домочадцев. Фото © Pxhere.com

Такое домашнее растение не только очищает воздух, но и довольно стильно выглядит. Ещё одно преимущество комнатного жасмина — аромат, которым он насыщает комнату. Благодаря особой кислоте в составе растение помогает успокоиться. А ещё жасмин улучшает циркуляцию воздуха в помещении.

2. Каланхоэ

Домашнее растение каланхоэ высасывает из воздуха вещества, провоцирующие болезни. Фото © Wikipedia / Wildfeuer

Такое домашнее растение "высасывает" из воздуха все вредные вещества, приводящие к болезням. Каланхоэ очищает кислород, благодаря чему становится проще дышать. Поэтому домочадцы начинают спать как младенцы. Комнатное растение можно использовать и при лечении небольших травм. Если приложить его мякоть к маленькой ранке, она довольно быстро заживёт.

3. Ромашка

Ромашка для квартиры некрасива, но зато подарит крепкий сон. Фото © Freepik

Такое комнатное растение выглядит не очень красиво и не всегда вписывается в интерьер. Тем не менее поставить его дома нужно, если хотите всегда быть спокойными и крепко спать. Благодаря особым седативным свойствам ромашка избавляет от стресса и переживаний, снимает напряжение в конце рабочего дня. А поливать её достаточно всего четыре раза в месяц.

4. Гардения

Гардения быстро успокаивает, но за ней придётся регулярно ухаживать. Фото © Wikipedia / Queerbubbles

В составе домашнего комнатного растения есть особые вещества, которые оказывают седативный эффект. Если поставить гардению в спальне, то каждый день вас ждёт крепкий сон. Единственный минус этого комнатного растения в том, что за ним придётся активно ухаживать. Поливать гардению нужно как минимум несколько раз в неделю. Также рекомендуется опрыскивать листья.

5. Лаванда

Комнатная лаванда защитит вас от плохих мыслей. Фото © Freepik

Некоторые растения для квартиры обладают очень сильным успокоительным эффектом. Например, если поставить в спальне лаванду, то быстро почувствуете облегчение. За считаные мгновения из головы уйдут плохие мысли и заботы.

6. Филодендрон

Филодендрон "высасывает" из воздуха формальдегид. Фото © Freepik

Комнатное растение могут завести себе даже начинающие цветоводы. Филодендрон непривередлив в уходе. Главное преимущество домашнего растения в том, что оно вбирает в себя формальдегид, скопившийся в воздухе. Также филодендрон увеличивает уровень влажности в квартире. Чем она выше, тем проще засыпать.

7. Папоротник

Комнатный папоротник вбирает в себя сразу три вредных вещества. Фото © Freepik

Мало кто рассматривает покупку такого комнатного растения, и очень зря. Папоротник "высасывает" из воздуха целых три крайне вредных вещества — толуол, формальдегид и ксилол. Благодаря этому домочадцам будет проще засыпать.

8. Спатифиллум

Спатифиллум — настоящий подарок для домохозяек. Он красиво выглядит и "высасывает" из воздуха формальдегид. Фото © Freepik / rawpixel.com

Такое растение в домашних условиях выглядит стильно и красиво. Оно впишется практически в любой дизайн. Главное преимущество спатифиллума — фильтрация воздуха от любых вредных веществ, в том числе формальдегида и даже бензола.