8 обязательных растений для спальни, гарантирующих крепкий и здоровый сон
Чтобы значительно улучшить ночной отдых, купите специальные домашние растения. Одни — очищают воздух от вредных веществ, другие — успокаивают. Life.ru рассказывает, какие комнатные цветы должны быть дома у каждого.
Часто человек плохо спит ночью потому, что кислород в помещении загрязнён. Впитать вредные вещества как раз и помогают некоторые виды комнатных растений. Какие из цветов желательно поставить в комнате уже сегодня?
1. Жасмин
Комнатное растение жасмин красиво выглядит и оказывает седативный эффект на домочадцев. Фото © Pxhere.com
Такое домашнее растение не только очищает воздух, но и довольно стильно выглядит. Ещё одно преимущество комнатного жасмина — аромат, которым он насыщает комнату. Благодаря особой кислоте в составе растение помогает успокоиться. А ещё жасмин улучшает циркуляцию воздуха в помещении.
2. Каланхоэ
Домашнее растение каланхоэ высасывает из воздуха вещества, провоцирующие болезни. Фото © Wikipedia / Wildfeuer
Такое домашнее растение "высасывает" из воздуха все вредные вещества, приводящие к болезням. Каланхоэ очищает кислород, благодаря чему становится проще дышать. Поэтому домочадцы начинают спать как младенцы. Комнатное растение можно использовать и при лечении небольших травм. Если приложить его мякоть к маленькой ранке, она довольно быстро заживёт.
3. Ромашка
Ромашка для квартиры некрасива, но зато подарит крепкий сон. Фото © Freepik
Такое комнатное растение выглядит не очень красиво и не всегда вписывается в интерьер. Тем не менее поставить его дома нужно, если хотите всегда быть спокойными и крепко спать. Благодаря особым седативным свойствам ромашка избавляет от стресса и переживаний, снимает напряжение в конце рабочего дня. А поливать её достаточно всего четыре раза в месяц.
4. Гардения
Гардения быстро успокаивает, но за ней придётся регулярно ухаживать. Фото © Wikipedia / Queerbubbles
В составе домашнего комнатного растения есть особые вещества, которые оказывают седативный эффект. Если поставить гардению в спальне, то каждый день вас ждёт крепкий сон. Единственный минус этого комнатного растения в том, что за ним придётся активно ухаживать. Поливать гардению нужно как минимум несколько раз в неделю. Также рекомендуется опрыскивать листья.
5. Лаванда
Комнатная лаванда защитит вас от плохих мыслей. Фото © Freepik
Некоторые растения для квартиры обладают очень сильным успокоительным эффектом. Например, если поставить в спальне лаванду, то быстро почувствуете облегчение. За считаные мгновения из головы уйдут плохие мысли и заботы.
6. Филодендрон
Филодендрон "высасывает" из воздуха формальдегид. Фото © Freepik
Комнатное растение могут завести себе даже начинающие цветоводы. Филодендрон непривередлив в уходе. Главное преимущество домашнего растения в том, что оно вбирает в себя формальдегид, скопившийся в воздухе. Также филодендрон увеличивает уровень влажности в квартире. Чем она выше, тем проще засыпать.
7. Папоротник
Комнатный папоротник вбирает в себя сразу три вредных вещества. Фото © Freepik
Мало кто рассматривает покупку такого комнатного растения, и очень зря. Папоротник "высасывает" из воздуха целых три крайне вредных вещества — толуол, формальдегид и ксилол. Благодаря этому домочадцам будет проще засыпать.
8. Спатифиллум
Спатифиллум — настоящий подарок для домохозяек. Он красиво выглядит и "высасывает" из воздуха формальдегид. Фото © Freepik / rawpixel.com
Такое растение в домашних условиях выглядит стильно и красиво. Оно впишется практически в любой дизайн. Главное преимущество спатифиллума — фильтрация воздуха от любых вредных веществ, в том числе формальдегида и даже бензола.
Однако такое растение для квартиры, в которой живут дети или домашние питомцы, не подойдёт. Если лизнуть его лист или дотронуться руками, лапками, то можно отравиться — при прямом контакте спатифиллум выделяет яд.
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