Лесовод указал на ошибки, из-за которых после берёзового сока можно оказаться в больнице
Дендролог Никитин: Не разрешается сбор берёзового сока в оцинкованную тару
Берёзовый сок лучше всего собирать в стеклянную банку и только до того, как на дереве распустятся листочки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
При неправильном сборе берёзового сока напиток может оказаться некачественным или даже опасным для употребления. Об этом россиян предупредил дендролог и лесовод Владимир Никитин. По его словам, натуральный сок должен быть очень светлым, со сладким привкусом, без посторонних запахов. Забродивший или прокисший сок пить нельзя: отравления не избежать.
"Не разрешается сбор сока в оцинкованную тару. Также не стоит собирать сок тогда, когда уже начинают распускаться листья. Он будет горьким. Правильное хранение тоже важно, ведь берёзовый сок — скоропортящийся продукт. Хранить его нужно в чистых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +5 градусов не более 48 часов с момента сбора до поступления на переработку", — рассказал Никитин в интервью изданию Regions.
В сезон берёзового "нектара" эксперт советует позаботиться не только о себе, но и о природе. Собирать сок он просит только на участках взрослого леса, чтобы не травмировать молодые деревья. Также не стоит сверлить отверстие в одном и том же месте каждый год.
К слову, многие предпочитают собирать берёзовый сок у себя на даче, а дачный сезон в большинстве регионов стартует совсем скоро. Life.ru уже рассказывал садоводам, как подготовить теплицу, как выбрать лопату и вилы для садовых работ, а также — что можно сажать на грядки уже в апреле.