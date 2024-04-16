Лесовод указал на ошибки, из-за которых после берёзового сока можно оказаться в больнице

При неправильном сборе берёзового сока напиток может оказаться некачественным или даже опасным для употребления. Об этом россиян предупредил дендролог и лесовод Владимир Никитин. По его словам, натуральный сок должен быть очень светлым, со сладким привкусом, без посторонних запахов. Забродивший или прокисший сок пить нельзя: отравления не избежать.

"Не разрешается сбор сока в оцинкованную тару. Также не стоит собирать сок тогда, когда уже начинают распускаться листья. Он будет горьким. Правильное хранение тоже важно, ведь берёзовый сок — скоропортящийся продукт. Хранить его нужно в чистых, хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0 до +5 градусов не более 48 часов с момента сбора до поступления на переработку", — рассказал Никитин в интервью изданию Regions.