Садоводам рассказали, как подготовить теплицу к дачному сезону

В весеннее время теплица нуждается в особом уходе перед дачным сезоном: необходимо поменять плёнку и всё продезинфицировать карбофосом, от которого погибает паутинный клещ. Об этих и других секретах садоводам рассказала агроном Октябрина Ганичкина.

"Нужно навести полный порядок, промыть стёкла, продезинфицировать от вредителей, в частности от зимующего паутинного клеща и тли. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден человеку", — высказалась эксперт в диалоге с NEWS.ru.

Как пояснила Ганичкина, также стоит посмотреть проволоки, на которых часто остаются узлы, — клещ находится именно там. Чтобы от него избавиться, нужно протереть поверхность мыльным раствором, промыть снаружи и внутри, чтобы она блистала.

При этом если земле больше трёх лет, то её необходимо заменить. Однако если она лежит всего второй год, то можно убрать сверху около пяти сантиметров, перекопать и добавить ещё 10 сантиметров новой земли.