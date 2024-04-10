Садоводам рассказали, как подготовить теплицу к дачному сезону
Агроном Ганичкина: Теплицу на даче перед сезоном необходимо продезинфицировать
В весеннее время теплица нуждается в особом уходе перед дачным сезоном: необходимо поменять плёнку и всё продезинфицировать карбофосом, от которого погибает паутинный клещ. Об этих и других секретах садоводам рассказала агроном Октябрина Ганичкина.
"Нужно навести полный порядок, промыть стёкла, продезинфицировать от вредителей, в частности от зимующего паутинного клеща и тли. Лучше всего дезинфицировать карбофосом. Он не вреден человеку", — высказалась эксперт в диалоге с NEWS.ru.
Как пояснила Ганичкина, также стоит посмотреть проволоки, на которых часто остаются узлы, — клещ находится именно там. Чтобы от него избавиться, нужно протереть поверхность мыльным раствором, промыть снаружи и внутри, чтобы она блистала.
При этом если земле больше трёх лет, то её необходимо заменить. Однако если она лежит всего второй год, то можно убрать сверху около пяти сантиметров, перекопать и добавить ещё 10 сантиметров новой земли.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что деревянная лопата с острым лезвием толщиной 1,5–1,8 мм больше всего подойдёт для дачи. Она идеально справится как со сложной почвой, так и с мелкими садовыми работами. Чем больше вес садового инструмента, тем он прочнее. Однако только на это смотреть всё же не стоит — лучше работать с лопатой, которая будет для вас комфортной.
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