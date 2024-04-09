Для самых нетерпеливых: 5 нетривиальных растений уже можно высаживать на даче, ведь они сразу зацветут

С наступлением весны и первого тепла многие начинают посещать дачи и приводить участки в порядок: убирают зимний мусор, выкапывают не пережившие холода растения, готовят почву к будущим майским посевам. И многие, приехав и посмотрев на пока ещё унылый пейзаж, задумываются, какие растения можно посадить сейчас, чтобы они тут же распустились. Мы предлагаем вам несколько вариантов, из каких первоцветов составить клумбу, чтобы насладиться весенним настроением в апреле.

Пролеска

Какие цветы первыми зацветают ранней весной? Фото © Wikipedia / Scilla bifolia

Это растение семейства лилейных, которое известно своими яркими голубыми цветами, напоминающими колокольчики. Пролеска не только один из первоцветов, она считается символом весны и возрождения. Будучи раз посаженным, это растение впоследствии размножается семенами и образует целые "ковры" на участке.

Пролеска — это красивое и неприхотливое растение, которое одним из первых расцветёт в саду и порадует дачников своими бутонами в начале весны. Ухаживать за "колокольчиками" довольно просто, и они станут прекрасным дополнением к вашему саду или клумбе.

Мускари

Что посадить на даче, чтобы в апреле-мае любоваться распустившимися цветами. Фото © Pxhere

Небольшие цветы семейства гиацинтовых, также известные как "мышиные глазки". Они имеют округлые соцветия из множества мелких колокольчиков, окрашенных в различные оттенки синего, фиолетового или белого цвета. Мускари отлично выглядят в цветниках и на клумбах и могут использоваться для создания красивых композиций.

Мускари — это очаровательные цветы, которые добавят ярких акцентов в ваш только-только облагораживающийся зеленью сад. Ухаживать за ними довольно просто, а растения будут радовать вас своими красивыми цветами каждую весну.

Рябчик

Небанальные дачные первоцветы — 5 вариантов облагородить участок весной. Фото © Wikipedia / Anna Kuzemko

Рябчик (лат. Fritillária) — это многолетнее травянистое растение семейства лилейных. Оно обладает красивыми округлыми листьями с серебристыми пятнами и колокольчиками-цветками, которые могут быть различных оттенков: от голубого и розового до фиолетового и белого.

Сажают эти цветы осенью, в сентябре, причём луковицу в лунку ставят под углом 45 градусов, а уже ранней весной появятся первые бутоны — обычно в апреле-мае. Порадуют дачников своими яркими цветами в течение нескольких недель.

Купальница

Купальница: что за растение, как выглядит и почему это отличный вариант для дачи? Фото © Wikipedia / Chan

Ещё одно нетривиальное растение, которое может порадовать дачников ранней весной. Листья купальницы похожи на листья лютика, а цветки напоминают миниатюрные ярко-жёлтые розы. Это растение отличается высокой устойчивостью к тени и невысокими требованиями к условиям выращивания. Купальница достигает средних размеров, не нуждается в укрытии на зиму, её рекомендуется сажать весной.

Крокусы

5 первоцветов для вашей дачи: какие растения зацветают первыми. Крокусы. Фото © Pxhere

Крокусы — это цветущие растения семейства ирисовых, их часто используют для украшения садов и клумб. Эти цветы имеют яркие бутоны различных оттенков: от белого до фиолетового. Выглядят крокусы очень эффектно, быстро разрастаются и формируют множество побегов. Нередко из-за внешнего вида их путают с подснежниками, но у крокусов более крупные бутоны. Даже если вдруг ударят заморозки, эти цветы выживут.

Уход за крокусами включает в себя регулярный полив и подкормку удобрениями. Крокусы также нужно периодически пересаживать, чтобы избежать перерастания луковиц и сохранить их здоровье.