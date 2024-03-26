На свиданку только с ними: Какие цветы повышают у женщин уровень "гормона любви" Некоторые цветы поднимают настроение женщине не только фактом своего присутствия в руках мужчины напротив, но и внешними свойствами. Life.ru рассказывает, букеты с бутонами каких растений повышают уровень "гормонов любви и счастья" у прекрасного пола. 26 марта, 15:00 Какие цветы лучше дарить женщинам, чтобы свидание точно закончилось успехом? Обложка © Freepik

Выбирать цветы нужно не только по запаху и популярности. На настроение женщины влияет прежде всего оттенок букета. Именно он вызывает положительные ассоциации, которые наполняют вашу даму счастьем, любовью и позитивом. Каким же букетам нужно отдавать предпочтение?

1. Цветы герберы

Какое влияние цветов гербер на женщин? Они улучшают настроение, потому что выглядят очень ярко. Фото © Freepik

Герберы считаются лучшими цветами из-за яркого внешнего вида. На подсознательном уровне они вызовут у дамы ассоциации с солнцем и тем, что приближается лето, беззаботная жизнь. Положительные мысли настроят даму на продуктивное общение с вами. Она будет расслабленной и беззаботной. Поскольку герберы не очень романтичные цветы, их можно дарить как супруге, так и женщине, с которой вы только планируете завести отношения.

2. Пионовидные розы

В чём плюс пионовидных роз? Как с помощью правильного букета влюбить в себя женщину. Фото © Freepik

Эти отличные цветы одарят женщину чувством уюта и комфорта. Рядом с вами она ощутит себя в безопасности, любимой и желанной. Шансы вступить в отношения или ещё больше влюбить в себя вырастут, если преподнести даме сердца букет с этими растениями. Пионовидные розы рекомендуется покупать женщине, в жизни у которой начался тревожный период. Букет поможет пережить любые трудности и невзгоды на работе, поскольку одарит возлюбленную чувством защищённости.

3. Оранжевые альстромерии

Какие цветы лучшие? Оранжевая альстромерия — она заставляет "гореть огонь" в глазах женщины. Фото © Freepik

Яркий цвет альстромерии вызывает прилив бодрости и энергии. У многих женщин после такого подарка в глазах начнёт буквально "гореть огонь". Поговаривают, что оранжевые альстромерии могут разжечь в сердце девушки любовь, дикое желание и даже страсть. Но есть одно ограничение: дарить его нужно только супруге или женщине, с которой вы долго вместе.

4. Тюльпаны

Весенние букеты с тюльпанами помогут завоевать сердце женщины. Фото © Freepik

Тюльпаны — символ весны. Если они появятся в доме, то женщина на подсознательном уровне начнёт готовиться к приходу тепла. Благодаря хорошему настроению она будет открыта для всего нового, в том числе и любви.

5. Эустома

Как цветы влияют на настроение? Эустома поможет покорить любую красавицу. Фото © Freepik

Это лучшие цветы, которые нужно дарить женщинам, чьё сердце вы давно хотите завоевать. Одним своим видом они сделают даму более жизнерадостной. Их яркий цвет приносит в дом гармонию и беззаботность.

6. Розы

Цветы страсти: какие розы выбрать на свидание с девушкой? Фото © Freepik

Розы принято дарить только тем, кого любите или с кем планируете построить отношения. Их красный цвет настраивает женщину на проявление любви и раскрепощённости. Но у этих растений есть ещё одно положительное свойство кроме оттенка. Считается, что в составе роз есть особые химические вещества. Когда дама их вдыхает, то начинает чувствовать себя счастливее и радостнее.

7. Синие ирисы

Как цвет цветов влияет на настроение? Синие ирисы успокаивают женщин. Фото © Freepik

Поскольку ирисы имеют яркий синий оттенок, они оказывают на женщину успокаивающий эффект. Она постоянно расслаблена, а значит, открыта для новых чувств и эмоций. Это идеальные цветы для романтического вечера.

8. Орхидеи

Букет из орхидей: приметы, свойства и влияние на женщин. Фото © Freepik

Это лучшие цветы для того, чтобы поднять настроение женщине. При виде нежно-белых орхидей дама расслабится и настроится на романтичное времяпрепровождение. Такой букет идеально подойдёт как для супруги, так и для первого свидания.

9. Лаванда

Многие цветы поднимают настроение. Например, лаванда — натуральный афродизиак для женщин, поскольку, услышав её запах, они хотят близости. Фото © Freepik

Никто не догадывается об удивительном свойстве этого растения. Оно не только успокаивает и расслабляет, но и вызывает у женщин сильное половое влечение. Поэтому некоторые люди используют растение как афродизиак.

Авторы Никита Фартов