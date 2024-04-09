Голодный релокант и скромный монах: В кого превратились "Интерны" 14 лет спустя Судьбы актёров популярного сериала сложились по-разному. Для кого-то проект стал творческим трамплином, для других так и остался вершиной их карьеры. Как сегодня выглядят актёры из "Интернов", немногие из которых могут похвастаться многомиллионными гонорарами? 9 апреля, 15:00 Что стало с актёрами "Интернов" спустя 14 лет после выхода сериала? Обложка © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk

Романенко служит алтарником. Черноус поражает интимными сценами. Левин голодает в Лондоне. А что стало с дьяволом во плоти Быковым? Эти и другие истории из жизни главных звёзд "Интернов" — в нашей подборке.

Быков — Иван Охлобыстин

Как и чем сегодня зарабатывает Иван Охлобыстин — тот самый Быков из "Интернов". Фото © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk, © YouTube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

В начале 2000-х Охлобыстин на время ушёл из кино, но потом возобновил карьеру из-за нехватки денег. Как раз на этот период приходится начало работы в "Интернах". Сериал вернул актёру былую популярность. Параллельно Охлобыстин успел поработать креативным директором компаний "Евросеть" и Baon.

В 2010-х артист активно занимался политической деятельностью. С 2014 года часто ездил в Донбасс, а за поддержку СВО подпал под санкции ряда стран. Сниматься в кино больше не прекращал. Например, исполнил роль в фильме "Холоп" и его продолжении. А ещё был ведущим нескольких телешоу и написал серию книг.

Романенко — Илья Глинников

Куда пропал Илья Глинников из сериала "Интерны". Фото © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk, © YouTube / Лера в Большом Городе

Глинников снимался и до "Интернов", но именно этот сериал сделал его звездой. Хотя сначала актёр даже хотел отказаться от участия в проекте. После успешного воплощения образа Романенко режиссёры стали приглашать Глинникова на роли смазливых красавчиков. Но Илья хотел играть в более серьёзном кино и часто отвергал эти предложения. Тем не менее фамилия Глинникова появилась в таких фильмах, как "В спорте только девушки", "Крыша мира" и "Форс-мажор". На его счету также различные сериалы и телешоу.

Но судьбоносными стали всё же "Интерны". Во время работы над сериалом он начал встречаться с актрисой Аглаей Тарасовой, но девушка ушла от него к Милошу Биковичу. Глинников задумался о собственной кончине, а потом пришёл к вере в Бога. Сейчас он служит алтарником в храме. Правда, про кино тоже не забыл. Илья отучился на режиссёрских курсах в США и применяет эти знания на практике.

Черноус — Кристина Асмус

Творческий путь Кристины Асмус: от "Интернов" до секса на камеру в фильме "Текст". Фото © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk, © YouTube / ПРОСЛУШКА | Музыкальное шоу со звёздами

Роль Вари послужила трамплином для карьеры молодой актрисы. Предложения о работе в кино и сериалах посыпались на неё как из рога изобилия. Кристина снялась в таких фильмах, как "Ёлки", "А зори здесь тихие...", "Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее". Но самым громким в карьере Асмус стал "Текст" Клима Шипенко. Откровенную сцену с её участием ещё долго обсуждали в Сети.

Ходили слухи, что тот интимный эпизод из фильма мог послужить поводом для расставания с Гариком Харламовым. За популярного юмориста актриса вышла замуж в 2013 году, а в 2014-м родила ему дочь. В 2020-м пара решила развестись из-за накопившихся проблем. Дочь осталась с мамой, но живут они по-прежнему в одном доме с Харламовым. Асмус продолжает сниматься в кино и сериалах.

Лобанов — Александр Ильин

Что стало с Лобановым из сериала "Интерны" спустя 14 лет. Фото © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk, © YouTube / Актёрская студия – LAMA

К моменту приглашения в "Интерны" у Ильина уже накопился богатый профессиональный опыт. Но популярность к нему пришла именно благодаря сериалу. Да и предложений о работе стало гораздо больше. Он сыграл в таких фильмах, как "Забытый", "Переводчик", "Петровы в гриппе", сериале "Олег". А ещё увлёкся музыкой и даже создал свою группу "План Ломоносова". Александр живёт в гражданском браке с пиарщицей Юлией Мартыновой. В 2018 году девушка родила ему сына.

Купитман — Вадим Демчог

Как сегодня зарабатывает сексуально озабоченный Купитман? Фото © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk, © YouTube / Александр Соколовский

До "Интернов" Демчог играл в основном второстепенных персонажей. Ведь в его жизни было много чего ещё: психотерапия, режиссура, работа на радио и ТВ. Но роль Купитмана вывела его карьеру на новый уровень. Зрители тепло встретили такие проекты с участием актёра, как "Помню — не помню!", "Кольская сверхглубокая", "Папы".

Демчог написал серию книг и запустил цикл тренингов по психологии. В 2012 году он дебютировал в качестве театрального режиссёра: в пьесах Вадим тоже использовал свой опыт психотерапевта. А вот от развода он не уберёг. С женой Вероникой, от которой у него есть сын, Демчог разошёлся в 2014 году. Но сейчас у него новая спутница. Работы тоже хватает: в этом году с его участием уже вышли сериал "Семейка-2" и телешоу "Выживалити".

Кисегач — Светлана Камынина

Что стало после "Интернов" с актрисой Светланой Камыниной? Фото © Kinopoisk, © YouTube / Центр "Свой путь"

Камынину знали по ролям в театре, а вот в кино ей доставались лишь второстепенные персонажи. Пока не случились "Интерны", которые сделали актрису знаменитой. Позже она снялась в таких фильмах, как "Дело гастронома № 1", "Страна ОЗ", "Давай разведёмся", сериалах "В постели", "Фитнес", "Секреты семейной жизни".

Актриса не замужем, детей у неё тоже нет. В молодости у Светланы был гражданский супруг, но до загса дело не дошло. Отсутствие семьи Камынина компенсирует жизненной активностью: много путешествует, занимается спортом и духовными практиками. Помимо творчества знаменитость реализует себя в коучинге: проводит консультации по развитию карьеры.

Люба — Светлана Пермякова

Как сложилась судьба Любы из "Интернов" — где сейчас Светлана Пермякова? Фото © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk, © YouTube / СОФИТ MEDIA

Пермякова прославилась ещё благодаря КВН и сериалу "Солдаты". Но "Интерны" стали её самым громким успехом: за роль медсестры Любы актриса удостоилась премии "Золотой носорог". Создатели сериала признавались, что писали этого персонажа специально под Пермякову.

Актрису стали чаще узнавать на улице и приглашать в разные проекты. Но её личная жизнь была не такой безоблачной, как карьера. В 2014 году скончался бывший супруг Светланы, который болел СПИДом. А через год она рассталась со своим гражданским мужем, от которого незадолго до этого родила дочь. Несмотря ни на что, Пермякова продолжает усердно работать: регулярно снимается в сериалах и участвует в телешоу.

Левин — Дмитрий Шаракоис

Куда пропал Дмитрий Шаракоис — Левин из "Интернов"? Фото © "Интерны", режиссёр Максим Пежемский и др., сценарист Александр Кагарманов и др. / Kinopoisk, © YouTube / REZUS

До "Интернов" Шаракоис снимался исключительно в эпизодических ролях, а популярный сериал сделал его настоящей звездой. Впрочем, Дмитрий не захотел оставаться актёром одной роли и на какое-то время покинул проект. В этот период он играл других персонажей. Например, Шурика в ремейке "Кавказской пленницы".

В какой-то момент Дмитрий завёл видеоблог, где рассказывал о футболе, лошадях и жизни в Англии. В Туманный Альбион актёр переехал в 2018 году. Он ушёл из профессии и зарабатывает на жизнь чем придётся: в такси, на стройке и с помощью пожертвований на YouTube.

Авторы Семен Хафизов