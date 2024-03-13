5 бриллиантов советского кинематографа, имя которых запятнали бездарными ремейками Многие советские фильмы были обожаемы зрителями, поэтому современные режиссёры пытаются повторить их успех, снимая ремейки. Но не все из них получаются удачными. Life.ru рассказывает про фильмы СССР, осквернённые современными пародиями. 13 марта, 16:00 Какие советские легендарные фильмы были испорчены в попытке их переснять заново? Обложка © "Человек с бульвара Капуцинов (1987)" реж. Алла Сурикова, сценарист Эдуард Акопов / Kinopoisk

Переделанные лучшие советские фильмы всегда приковывают интерес россиян. Когда режиссёры ставят название, которое у всех на слуху, сотни тысяч жителей РФ приходят в кино. Но в большинстве случаев разочаровываются. Какие пять ремейков старых советских фильмов вызывают чувство стыда, а не ностальгии?

1. "Человек с бульвара Капуцинов" (1987)

Лучшие советские фильмы могут испортить даже режиссёры, которые их снимали. Фото © "Человек с бульвара Капуцинов (1987)" и "Человек с бульвара КапуциноК (2009)" реж. Алла Сурикова, сценаристы Эдуард Акопов, Сергей Плотов, Алла Сурикова / Kinopoisk

Легендарную киноленту создала девушка-режиссёр Алла Сурикова. "Человек с бульвара Капуцинов" был первым вестерном во всём Советском Союзе, съёмки которого проходили в Крыму.

Фильм покорил сердца зрителей благодаря доброму, смешному юмору, необычному сюжету и ярким актёрам. В картине снимались такие мастодонты отечественного кинематографа, как Андрей Миронов, Олег Табаков и Михаил Боярский.

В 2009 году Сурикова решила повторить успех своей первой комедии и срежиссировала ремейк фильма — "Человек с бульвара КапуциноК". Но вместо мужчин в фильме ковбоев играли две девушки. Наряды у них были сексуализированные, а юмор — низкосортным. Поэтому фильм провалился в прокате и набрал всего одну звезду из десяти.

2. "Служебный роман" (1977)

Смотреть советские фильмы лучше в оригинале, иначе от современных версий вам будет стыдно. Фото © "Служебный роман" режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, "Служебный роман. Наше время" режиссёр Сарик Андреасян, сценарист Николай Ковбас / Kinopoisk

Известный советский фильм про любовь между коллегами взорвал большие экраны в далёком 1977 году. Картину снял талантливый режиссёр Эльдар Рязанов. В ней рассказывалась история начальницы, которая никогда не была красивой и влюблённой, но однажды превратилась в женщину мечты.

Приложить руки к этому шедевру решил режиссёр Сарик Андреасян, который в целом снимает неплохие фильмы, но и ужасных работ у него тоже немало. Он создал ремейк легендарного "Служебного романа" в 2011 году. Сюжет остался примерно такой же, даже саундтрек не поменялся.

Несмотря на это, создать такой же шедевр у Андреасяна не получилось. Хоть сборы в мире у ремейка и составили 14,6 млн долларов, его рейтинг был низким. Пользователи поставили картине четыре звезды из десяти.

3. "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975)

Лучшие советские фильмы переснимали даже американцы, как в случае с "Иронией судьбы в Голливуде". Фото © "Ирония судьбы, или С лёгким паром! (ТВ, 1975)" реж. Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский, "Ирония судьбы в Голливуде (2022)" реж. Марюс Вайсберг, сценарист Тиффани Полсен / Kinopoisk

Этот фильм про любовь покорил сердца советских граждан в 1975 году. Причём его до сих пор транслируют каждый Новый год по телевизору. Снял великую картину всё тот же гениальный режиссёр Эльдар Рязанов. По сюжету на Новый год приятели отправились в баню, чтобы попариться и выйти из неё новыми людьми. Но случайно они отправляют в Ленинград совершенно не того человека.

Американский режиссёр Марюс Вайсберг решил снять ремейк фильма, который называется "Ирония судьбы в Голливуде" (2022). Сюжет очень похож на отечественный фильм — главный герой тоже идёт в баню, и его случайно отправляют в совсем другое место. Вот только историю слегка извратили тупым американским юмором и изменами. В прокате фильм не набрал даже нескольких сотен тысяч долларов, несмотря на то что пользователи оценили его на семь баллов из десяти.

4. "Кавказская пленница" (1966)

Старые советские фильмы часто портят современные режиссёры. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (1966)" реж. Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской, "Кавказская пленница! (2014)" реж. Максим Воронков, сценарист Кирилл Зубков / Kinopoisk

Когда старый советский фильм появился на больших экранах, то мгновенно покорил сердца всех граждан СССР. В комедии была такая безупречная игра актёров и настолько искромётный юмор, что её интересно пересматривать даже в 2024 году. Да и артисты в картине снимались культовые — Юрий Никулин, Евгений Моргунов и Георгий Вицин.

В 2014 году режиссёр Максим Воронков решил переснять картину. Однако сценарий и юмор были настолько бездарными, что фильм совсем не окупился. На его производство было потрачено 3,5 млн долларов, а сборы в России и мире не превысили даже и полумиллиона. Пользователи совсем не оценили ремейк. Они поставили картине одну звезду из десяти.

5. "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

Советские фильмы про телепортацию не могут качественно повторить даже на ТНТ. Фото © "Иван Васильевич меняет профессию (1973)" реж. Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов, "Иван Васильевич меняет всё (ТВ, 2023)" реж. Михаил Сёмичев, Роман Ким, сценаристы Андрей Шелков, Максим Ткаченко / Kinopoisk

Лучший советский фильм про царя был снят режиссёром Леонидом Гайдаем. Картина рассказывала о конструкторе Тимофееве, который сделал машину времени и отправился в XVI век — к государю Ивану Грозному. Царь же, наоборот, был послан в будущее.

Благодаря легендарной режиссёрской и актёрской работе, фильм 1973 года выпуска завоевал сердца как советских, так и потом российских граждан. До сих пор его оценка — восемь звёзд из десяти.

Но в конце 2023 года к великому шедевру решил приложить свою руку телеканал ТНТ. Режиссёрами ремейка "Иван Васильевич меняет всё" выступили Михаил Сёмичев и Роман Ким.

Сюжет у ремейка был похож на оригинал. Но, согласно ему, Иван Васильевич с Иваном Грозным постоянно путешествовали по разным странам и временам. Однако из-за тонны глупых сортирных шуток и плохих декораций впечатление от фильма у зрителей осталось двоякое. Ему поставили шесть звёзд из десяти.

А что думаете вы: понравились ремейки или оригиналы всё же лучше? Кстати, ранее Life.ru писал про восемь вкуснейших шипучек в СССР. Узнайте, что было в сто раз ароматнее любой колы.

Авторы Никита Фартов