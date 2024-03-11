Всё, что известно на сегодня: "Выживалити. Миссия Альфа" — кто заберёт 10 млн рублей, а кого сольют в ходе сговора

"Выживалити. Миссия Альфа" — реалити-шоу полностью отечественного производства на телеканале "Пятница", в ходе которого звёздные участники проходят тяжёлые физические и моральные испытания. Организаторы программы устраивают для участников проверки как на силу, ловкость, интеллект, так и на психологическую устойчивость.

Перезапуск "Последнего героя", или Премьера "Выживалити. Миссия Альфа"

Смотреть шоу "Выживалити" будет волнительно даже тем, кто любит экстрим. Фото © "Пятница"

Вполне вероятно, что за основу шоу "Выживалити" создатели брали шоу "Последний герой". Но физические и психологические испытания в новом проекте намного жёстче. Участников программы ограничивают во всём, даже в реализации обычных потребностей. Например, чтобы отойти в уборную, героям необходимо разгадать сложную загадку. Кто не сможет этого сделать, вынужден будет терпеть.

Также "Выживалити-2024" имеет и другую уникальную особенность по сравнению с любыми отечественными экстремальными шоу. Участники проекта, в отличие от других программ, могут выбрать, как действовать ради победы: объединиться друг с другом для достижения общей цели или предавать других героев, идя по головам.

Герои будут выполнять сложные задания. Например, им предстоит прыгать из вертолёта, подбирать шифры к различным замкам, выбираться из упавшей в воду машины и совершать другие сумасшедшие поступки. Тот, кто не справится с поставленным заданием, будет исключён из проекта во время финального голосования в конце каждой серии.

Кстати, во время него голоса за исключение участника отдают другие участники проекта. Поэтому у каждого героя есть возможность сговориться с другими и "слить" неудобного оппонента.

Шоу "Выживалити": как проходит голосование. Фото © "Пятница"

Кастинг в шоу из двух тысяч кандидатов прошли всего 14 человек. Многие герои после съёмок признавались, что проект заставил их поменять мнение о своей жизни и пересмотреть свои ценности.

Победитель "Выживалити-2024" получит 10 миллионов рублей. Именно поэтому участников проекта ждёт нереальная грызня друг с другом.

Кто участвует в шоу "Выживалити" 2024 года?

В "Выживалити" участники — яркие и харизматичные. А ведущий — Вадим Демчог, знаменитый доктор из "Интернов". Фото © "Пятница"

Анна Горохова — победительница 3-го сезона шоу "Пацанки". Свами Даши — победитель 17-го сезона шоу "Битва экстрасенсов". Тиктокер Юля Гаврилина. Степан Меньщиков — участник шоу "Дом-2". Анастасия Крайнова — участница "Фабрики звёзд-3". Антон Пануфник — участник шоу "Танцы на ТНТ". Дима Красилов — тоже из "Танцев". Дима умер 18 декабря 2023 года, но успел сняться в первом сезоне проекта до гибели. Съёмки проходили летом в Абхазии. Антон Зацепин — финалист "Фабрики звёзд-4". Дарья Новикова — участница шоу "Последний герой". Татьяна Минжуренко — звезда шоу "Выжить в Дубае". Александр Липовой — был в шоу "Секретный миллионер". Дмитрий Мещеряков — участник шоу Ивлеевой. Инита Бельтюкова — боролась за первое место в "Четырёх свадьбах". Андрей Смирнов — экс-участник "Адской кухни".

Кто выбыл из шоу "Выживалити" и как проходит вылет?

Шоу "Выживалити" зрителей "порадовало" тем, что в первой серии выбыло сразу три человека. Фото © "Пятница"

На экраны вышло уже две серии шоу — 1 и 8 марта. В первом эпизоде участники столкнулись с шокирующим испытанием. Сначала им нужно было спрыгнуть с парашютом из вертолёта, а по прибытии на землю начать бежать в лагерь. Участник, который последним добрался до места, сразу должен был выбыть из проекта.

Таковыми прибежали два героя — тиктокер Юлия Гаврилина и Дима Красилов. Хоть выбыть и должен был всего один человек, по какой-то причине из проекта исключили их обоих. Так продюсеры показали, что правила могут меняться в любой момент.

Смотреть шоу "Выживалити" можно по воскресеньям. Фото © "Пятница"

Тем не менее смотреть "Выживалити" интересно, поскольку в первой серии испытания на прыжке из вертолёта не закончились. Участников заставили задерживать дыхание в воде, находясь в тонущей машине.

Хуже всех с задачей справился Дмитрий Мещеряков, и на финальном голосовании участники проекта решили его исключить. В результате он покинул шоу. То есть во время первой серии из проекта ушло целых три человека.

Во второй серии шоу "Выживалити" (8 марта) участников заставили пройти по канатной дороге и висеть в воздухе, отвечая на каверзные вопросы ведущего. Хуже всех с испытаниями справился финалист "Фабрики звёзд-4" Антон Зацепин, который тоже выбыл. Сейчас в проекте осталось всего 10 участников.