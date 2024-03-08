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8 марта, 17:30

8 марта на "Маске" обезглавили Водяного — судьи ахнули, узнав, кто скрывается под маской

Четвёртый выпуск шоу "Маска", приуроченный к Международному женскому дню, оказался полон сюрпризов. Кого рассекретили в серии от 8 марта?

Стало известно, с кого сняли маску Водяного и кто за ней скрывался. Обложка © NTV.ru

Стало известно, с кого сняли маску Водяного и кто за ней скрывался. Обложка © NTV.ru

Очередной выпуск шоу "Маска" по традиции открыл певец Филипп Киркоров. Он поздравил всех дам России с Международным женским днём, а также подарил цветы телеведущей Регине Тодоренко и певице Валерии.

Чтобы соответствовать торжественному празднику, члены жюри решили красиво приодеться.

  • Певец Тимур Родригез надел красный фрак и золотые солнцезащитные очки.
  • Телеведущая Регина Тодоренко — блестящее платье и большие серёжки.
  • Певица Валерия оделась в весенние цвета — нежный пиджак салатового цвета.
  • Председатель жюри Филипп Киркоров наконец сменил свой траурный образ и предстал перед зрителями в белоснежном фраке с чёрными вставками.
  • Приглашённым гостем стал певец Алексей Воробьёв. Он был в белой рубашке.
Какими были судьи в "Маске" в выпуске 8 марта, кого угадали, как оделись. Фото © NTV.ru

Какими были судьи в "Маске" в выпуске 8 марта, кого угадали, как оделись. Фото © NTV.ru

Напомним, что в прошлой серии маску сняли с Мотылька. Ей оказалась блогер и актриса Настасья Самбурская.

4-ю серию 5-го сезона от 08.03.2024 открывает 12 масок: Водяной, Арлекин, Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Перец, Акула, Матрёшка, Щенок и Бабочка.

С кого снимут маску сегодня, кого раскроют и выгонят с проекта, а кому дадут ещё один шанс, оставив в шоу? Не забываем, что зрители в "Маске" играют не последнее значение, ведь именно они могут спасти на финальном голосовании понравившуюся маску.

Как выступали маски в 4 серии 5 сезона, которую показали 8 марта?

Кто остался в 4-й серии "Маски", как и с какими песнями выступали маски, кого угадали судьи? Фото © NTV.ru

Кто остался в 4-й серии "Маски", как и с какими песнями выступали маски, кого угадали судьи? Фото © NTV.ru

  • Бабочка — "Виновата ли я"
  • Перец — "Let’s twist again"
  • Арлекин — "Пряталась в ванной"
  • Горилла — "Транзитный пассажир"
  • Кактус — "Ты беспощадна"
  • Енот — "Chandelier"
  • Акула — "Скажите, девушки"
  • Змей Горыныч — "Stayin’ Alive"
  • Водяной— "Let me entertain you"
  • Щенок — "Многоточия"
  • Матрёшка — "Абсент"
  • Кот — "Memories"

Какую маску спасли зрители на голосовании в четвёртой серии

Кто скрывается за маской Водяного: итоги выпуска "Маски" 8 марта. Фото © NTV.ru

Кто скрывается за маской Водяного: итоги выпуска "Маски" 8 марта. Фото © NTV.ru

Как и обычно, в конце каждого выпуска на финальном голосовании в номинации покинуть шоу "Маска" оказались три маски: Арлекин, Кактус, Водяной. Их номера оказались настолько яркие и интересные, что зрителям было сложно выбрать, кто покинет проект. Однако тяжёлое решение всё равно пришлось сделать. На зрительском голосовании в 4-й серии 5-го сезона шоу "Маска" 3 марта спасли маску Кактус.

Однако судьбу Арлекина и Водяного пришлось решать судьям. Кого же они оставили, а с кого 8 марта сняли маску?

С кого сняли маску в серии 08.03.2024, кто остался на шоу "Маска"

Жюри разгадало, кто скрывался под маской Водяного. Фото © NTV.ru

Жюри разгадало, кто скрывался под маской Водяного. Фото © NTV.ru

Судьям было тяжело решить, с кого снять маску в этом выпуске. Однако в 4-й серии 5-го сезона шоу "Маска" они раскрыли личность Водяного. За него проголосовало большинство судей. А вы догадались, что под маской скрывался актёр и блогер Станислав Ярушин?

Жюри разгадало, кто скрывался под маской Водяного. Фото © NTV.ru

Жюри разгадало, кто скрывался под маской Водяного. Фото © NTV.ru

Кстати, в прошлой серии "Маски" из проекта ушла актриса Настасья Самбурская. Она играла со Стасом Ярушиным в сериале "Универ".

После сегодняшней серии в проекте осталось 11 участников. 10 марта россиян ждёт ещё один выпуск шоу "Маска".

Напомним, что шоу "Маска" — российская адаптация популярного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer.

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Никита Фартов
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