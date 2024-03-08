8 марта на "Маске" обезглавили Водяного — судьи ахнули, узнав, кто скрывается под маской
Четвёртый выпуск шоу "Маска", приуроченный к Международному женскому дню, оказался полон сюрпризов. Кого рассекретили в серии от 8 марта?
Стало известно, с кого сняли маску Водяного и кто за ней скрывался. Обложка © NTV.ru
Очередной выпуск шоу "Маска" по традиции открыл певец Филипп Киркоров. Он поздравил всех дам России с Международным женским днём, а также подарил цветы телеведущей Регине Тодоренко и певице Валерии.
Чтобы соответствовать торжественному празднику, члены жюри решили красиво приодеться.
- Певец Тимур Родригез надел красный фрак и золотые солнцезащитные очки.
- Телеведущая Регина Тодоренко — блестящее платье и большие серёжки.
- Певица Валерия оделась в весенние цвета — нежный пиджак салатового цвета.
- Председатель жюри Филипп Киркоров наконец сменил свой траурный образ и предстал перед зрителями в белоснежном фраке с чёрными вставками.
- Приглашённым гостем стал певец Алексей Воробьёв. Он был в белой рубашке.
Какими были судьи в "Маске" в выпуске 8 марта, кого угадали, как оделись. Фото © NTV.ru
Напомним, что в прошлой серии маску сняли с Мотылька. Ей оказалась блогер и актриса Настасья Самбурская.
4-ю серию 5-го сезона от 08.03.2024 открывает 12 масок: Водяной, Арлекин, Енот, Горилла, Кактус, Змей Горыныч, Кот, Перец, Акула, Матрёшка, Щенок и Бабочка.
С кого снимут маску сегодня, кого раскроют и выгонят с проекта, а кому дадут ещё один шанс, оставив в шоу? Не забываем, что зрители в "Маске" играют не последнее значение, ведь именно они могут спасти на финальном голосовании понравившуюся маску.
Как выступали маски в 4 серии 5 сезона, которую показали 8 марта?
Кто остался в 4-й серии "Маски", как и с какими песнями выступали маски, кого угадали судьи? Фото © NTV.ru
- Бабочка — "Виновата ли я"
- Перец — "Let’s twist again"
- Арлекин — "Пряталась в ванной"
- Горилла — "Транзитный пассажир"
- Кактус — "Ты беспощадна"
- Енот — "Chandelier"
- Акула — "Скажите, девушки"
- Змей Горыныч — "Stayin’ Alive"
- Водяной— "Let me entertain you"
- Щенок — "Многоточия"
- Матрёшка — "Абсент"
- Кот — "Memories"
Какую маску спасли зрители на голосовании в четвёртой серии
Кто скрывается за маской Водяного: итоги выпуска "Маски" 8 марта. Фото © NTV.ru
Как и обычно, в конце каждого выпуска на финальном голосовании в номинации покинуть шоу "Маска" оказались три маски: Арлекин, Кактус, Водяной. Их номера оказались настолько яркие и интересные, что зрителям было сложно выбрать, кто покинет проект. Однако тяжёлое решение всё равно пришлось сделать. На зрительском голосовании в 4-й серии 5-го сезона шоу "Маска" 3 марта спасли маску Кактус.
Однако судьбу Арлекина и Водяного пришлось решать судьям. Кого же они оставили, а с кого 8 марта сняли маску?
С кого сняли маску в серии 08.03.2024, кто остался на шоу "Маска"
Судьям было тяжело решить, с кого снять маску в этом выпуске. Однако в 4-й серии 5-го сезона шоу "Маска" они раскрыли личность Водяного. За него проголосовало большинство судей. А вы догадались, что под маской скрывался актёр и блогер Станислав Ярушин?
Кстати, в прошлой серии "Маски" из проекта ушла актриса Настасья Самбурская. Она играла со Стасом Ярушиным в сериале "Универ".
После сегодняшней серии в проекте осталось 11 участников. 10 марта россиян ждёт ещё один выпуск шоу "Маска".
Напомним, что шоу "Маска" — российская адаптация популярного во всём мире корейского проекта King of Mask Singer.