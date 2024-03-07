Жрицы любви и права: Вассерман сравнил главные версии происхождения 8 Марта

Одна из версий происхождения праздника 8 Марта гласит, что проститутки в портовом Нью-Йорке именно в этот день в 1857 году устроили протест из-за моряков, которые не оплачивали их услуги. Позже к американским жрицам любви примкнули французские, вынеся требование уравнять их в правах с людьми других профессий. Затем об этом узнали Роза Люксембург и Клара Цеткин, которые присоединились к движению, чтобы повести протестующих. Эту легенду о Международном женском дне оценил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в интервью телеканалу "360".

Эрудит поведал другую версию событий, согласно которой еврейка Розалия Люксембург привязала дату к некоему иудейскому празднеству. Депутат признался, что не очень верит в это. По его оценке, просто сложились какие-то удачные обстоятельства, к которым Роза Люксембург и Клара Цеткин привязали первую манифестацию. Но Вассерман обратил внимание на то, что французским жрицам любви удалось добиться желаемого.

"До 1946 года проституция во Франции была вполне легальной. Но потом начались нюансы типа того, что заниматься проституцией можно, а её организацией нельзя. Да, это тоже вполне могло быть. Но что касается самих Цеткин и Люксембург, они вряд ли ориентировались на проституток", — подытожил Вассерман.