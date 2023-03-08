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8 марта, 04:34

Депутат предложил запретить высокие цены на цветы перед 8 Марта

Депутат Нилов предложил запретить повышать цены на цветы перед 8 Марта

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что цены на цветы в преддверии 8 Марта растут из-за рыночных отношений, но предлагает такое запретить. С этой идеей замруководителя фракции ЛДПР выступил в интервью РИА "Новости".

"Надо просто запретить поднимать цены на 8 Марта. Мы пытались всячески это регулировать и не поднимать цены не только на цветы, привлекали Федеральную антимонопольную службу, но всё объясняется рыночными отношениями. Надо делать акцент на те организации, которые не поднимают цены, и их всячески поддерживать", — пояснил Нилов своё предложение.

По его мнению, бизнесмены, не повышающие цены, должны обладать преференциями, и тогда рынок выровняется самостоятельно. Первый замруководителя фракции СРЗП в Думе Дмитрий Гусев высказал мнение, что подъём цен перед праздниками — это спекуляция. Он полагает, что экономическая политика в этом вопросе должна быть пересмотрена, чтобы на 8 Марта мужчины могли позволить себе дарить женщинам огромные букеты, невзирая на своё социальное положение или размер зарплаты.

А депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов предложил 8 Марта "выбрасывать" на рынок дополнительные объёмы цветов. Он считает, что это позволит удержать цены. Народный избранник против административных запретов, так как напоминает о риске ухода бизнеса в "подворотню".

8 Марта: Какие цветы идеально подходят женщинам разных знаков зодиака

8 Марта: Какие цветы идеально подходят женщинам разных знаков зодиака

Ранее в РЭО призвали россиян отказаться от использования неперерабатываемой упаковки для цветов на 8 Марта либо вообще не покупать букеты.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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