Регион

Уведомления отключены

Новости
8 МАРТА
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Милонов призвал дарить женщинам детей на 8 Марта

Депутат Милонов назвал "новую беременность" лучшим подарком женщине на 8 Марта

7 марта, 13:12
Женщинам дарят подарки на 8 Марта. Обложка © freepik

Женщинам дарят подарки на 8 Марта. Обложка © freepik

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что лучший подарок для женщины на 8 Марта — это новая беременность, но к вопросу продолжения рода нужно подходить без пьяных посиделок в честь праздника. Об этом он сказал в беседе с "Говорит Москва".

"Лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребёнок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье, и всё, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее", — объяснил Милонов.

Он предупредил, что нельзя допускать "пьяных зачатий", тем более что нетрезвая женщина выглядит отвратительно, отталкивающе и вряд ли способна блистать интеллектом. Депутат призвал совсем отказаться от алкоголя даже по праздникам.

Мужчинам объяснили, как не угодить в ловушку девушки с "мне ничего не надо на 8 Марта"
Мужчинам объяснили, как не угодить в ловушку девушки с "мне ничего не надо на 8 Марта"

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин назвал отказ от алкоголя одним из секретов своего крепкого здоровья. Об этом он рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища, которых приехал поздравить с 8 Марта.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!