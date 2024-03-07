Милонов призвал дарить женщинам детей на 8 Марта Депутат Милонов назвал "новую беременность" лучшим подарком женщине на 8 Марта 7 марта, 13:12 Женщинам дарят подарки на 8 Марта. Обложка © freepik

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что лучший подарок для женщины на 8 Марта — это новая беременность, но к вопросу продолжения рода нужно подходить без пьяных посиделок в честь праздника. Об этом он сказал в беседе с "Говорит Москва".

"Лучший подарок для женщины — это новая беременность. Ребёнок — это самая настоящая радость, от бухла — похмелье, и всё, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее", — объяснил Милонов.

Он предупредил, что нельзя допускать "пьяных зачатий", тем более что нетрезвая женщина выглядит отвратительно, отталкивающе и вряд ли способна блистать интеллектом. Депутат призвал совсем отказаться от алкоголя даже по праздникам.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин назвал отказ от алкоголя одним из секретов своего крепкого здоровья. Об этом он рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища, которых приехал поздравить с 8 Марта.

Авторы Татьяна Миссуми