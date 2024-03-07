Путин признался, что практически не пьёт алкоголь 7 марта, 10:38 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин назвал отказ от алкоголя одним из секретов своего крепкого здоровья. Об этом он рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища.

"Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков", — признался глава государства, отвечая на вопрос о секрете своего крепкого здоровья.

А ранее Владимир Путин уже рассказывал, что старается заниматься спортом и спит не больше семи часов в сутки. Лидер страны добавил, что график у него "достаточно однообразный".

Авторы Александра Вишнякова