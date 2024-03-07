Мужчинам объяснили, как не угодить в ловушку девушки с "мне ничего не надо на 8 Марта"

Если девушка заявляет, что ей не нужен подарок на 8 Марта, это может быть хитрой манипуляцией, предупредила специалист Московской службы психологической помощи населению Татьяна Зиновьева.

По её словам, всё зависит от конкретной ситуации и уровня ваших отношений с человеком. Однако стоит держать в голове, что ответ "Мне ничего не нужно на 8 Марта" на вопрос о подарке вполне может оказаться манипуляцией. Не исключено, что в таком случае девушка всё равно будет ждать презента.

"Но не нужно уточнять, точно ли человек ничего не хочет. В случае, если вы хорошо знаете таких людей и понимаете, что то, что "ничего не нужно", сказано из вежливости, но на самом деле человек не против внимания, подумайте, что бы хотелось ему получить, или вручите денежный презент", — заявила Зиновьева в интервью агентству "Москва".

Отказ может быть искренним в том случае, если женщина имеет дело с малознакомым человеком. Тогда подарок делать не стоит, советует психолог. Но с близким человеком всё же стоит заранее обговаривать будущий подарок, чтобы избежать покупки бесполезных вещей и нелепых ситуаций, возникающих из-за этого, продолжила она.

"Если женщина практичная и не любит стандартный набор на 8 Марта в виде цветов, конфет и косметики, то лучше заранее определиться и обговорить, что она хотела бы получить", — посоветовала специалист, отметив, что подарок необязательно должен быть материальным, так как для девушки главное — это внимание и забота.