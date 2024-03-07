Никаких комплиментов: 5 правил, как правильно поздравить коллег с 8 Марта Психолог Ходаревская: Поздравляя коллег с 8 Марта, фокусируйтесь на достижениях 7 марта, 09:25 Поздравляя коллег с 8 Марта, фокусируйтесь на их достижениях, а не на внешности. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В преддверии Международного женского дня многие из нас стремятся поздравить женщин-коллег и выразить им свою признательность. Однако при выборе слов и формы поздравления важно помнить, что в рабочей среде следует соблюдать профессиональные нормы и уважать личное пространство каждого. Как же правильно поздравить коллегу с 8 Марта, Life.ru рассказала психолог Татьяна Ходаревская.

1. Уважайте личное пространство. Когда поздравляете женщину-коллегу, помните, что она находится в профессиональной среде. Избегайте навязчивых комплиментов, особенно по поводу её внешности или личной жизни. Неправильный пример: "Твои глаза так прекрасны! Какой тайный уход за собой ты используешь?"

2. Фокусируйтесь на достижениях. Вместо того чтобы сосредоточиться на внешности или украшениях, отметьте её профессиональные успехи и вклад в работу команды. Плохой пример: "Очень интересные серьги. Ты всегда так стильно одеваешься?"

3. Используйте универсальные поздравления. Чтобы избежать недоразумений и неправильных толкований, выбирайте формулировки, которые подходят для всех коллег. Откажитесь от оборотов, которые могут быть слишком личными или интимными. Неправильный пример: "С Днём женщин! Желаю больше удачи в личной жизни!"

4. Избегайте стереотипов. Не делайте предположений о предпочтениях женщины-коллеги на основе гендерных стереотипов. Узнайте её интересы и предпочтения, чтобы сделать настоящий и индивидуальный комплимент. Плохой пример: "Как же все женщины любят цветы! Вот и тебе цветочек!"

5. Будьте внимательны к культурным различиям. Учтите, что понятия и традиции, связанные с 8 Марта, могут различаться в разных культурах. Не делайте предположений и изучите специфику праздника для тех, кого вы хотите поздравить. Неправильный пример: "Всем русским женщинам нравится получать подарки! Вот тебе традиционная матрёшка!"

Важно помнить, что поздравления с 8 Марта должны быть уважительными и грамотными, чтобы не оскорбить никого из женщин-коллег. Руководствуясь вышеперечисленными правилами, вы сможете поздравить каждую женщину-коллегу с уважением к её профессиональному статусу и личности. Татьяна Ходаревская Психолог

Кстати, чтобы помочь мужчинам поздравить своих дам с 8 Марта, в Москве откроют целые "Станции мужской поддержки". Там будут помогать представителям сильного пола выбрать идеальный подарок для дорогих им женщин — мам, дочерей, сестёр, избранниц, коллег и начальства.