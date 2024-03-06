Гордость и любовь нации: Как во времена СССР отмечали Международный женский день 8 Марта — совсем не праздник "весны и красоты", как думает большинство! Разбираемся, какой смысл в него вкладывали ещё во времена СССР, и вспоминаем, какие были тогда традиции. 6 марта, 14:30 Во времена Советского Союза к женщинам относились с особым почётом. Life.ru рассказывает, как 8 Марта отмечали тогда. Обложка © ТАСС / Исаак Дынин, Сергей Метелица

Весна всегда начиналась с одного из самых трогательных и значимых праздников — Международного женского дня, отмечаемого 8 марта. Во времена СССР этот день был не просто датой в календаре; он был наполнен особым смыслом, традициями и, конечно, огромной порцией уважения к советским дамам. Давайте окунёмся в атмосферу тех времён и узнаем, как отмечали праздник 8 Марта в годы советской власти и какие традиции были связаны с этим днём.

8 Марта в СССР: Начало традиции

Отмечали ли в Советском Союзе Международный женский день? Фото © ТАСС

Международный женский день в СССР стал официальным праздником сразу после Октябрьской революции 1917 года. В первые годы он носил название "Международный день работниц", подчёркивая значимость женщин в борьбе за равные права и социальную справедливость. К концу 1920-х годов праздник вновь получил своё первоначальное название — Международный женский день.

Празднование 8 Марта в СССР: как это было

Вот такие открытки к 8 Марта были в СССР. Фото © Shutterstock

В Советском Союзе 8 марта было не просто выходным днём, это было время, когда вся страна отдавала дань уважения женщинам всех возрастов и профессий. Праздник символизировал солидарность женщин в борьбе за свои права, за равенство и эмансипацию. С 1975 года, когда ООН официально признала 8 марта Международным женским днём, этот день приобрёл ещё большее международное значение.

Что дарили женщинам на 8 Марта в СССР

Во времена Советского Союза цветы на 8 Марта были обязательным атрибутом. Фото © ТАСС / Николай Кубеев

Вопрос, какие подарить цветы на 8 Марта, не стоял. Одной из самых ярких традиций праздника была мимоза — цветок, ставший уже символом Международного женского дня, в преддверии которого на центральных рынках и в магазинах можно было увидеть море этих ярких весенних цветов. Мужчины и мальчики спешили купить их для своих мам, жён, сестёр и коллег.

Подарки и плакаты также занимали важное место в праздничной традиции. Открытки СССР на 8 Марта были искусно оформлены и часто содержали стихи и пожелания. Мужчины и дети тщательно выбирали подарки для своих любимых женщин, делая акцент на косметику, украшения и бытовые мелочи, которые могли облегчить жизнь дамам и придать им красоту.

8 Марта в СССР: Как отмечали в семьях и на работе

Пример, как во времена Союза на заводах поздравляли женщин с 8 Марта. Фото © ТАСС / Семен Майстерман

День 8 Марта в СССР был по-настоящему семейным праздником. Дети готовили для мам подарки своими руками, рисунки, аппликации, пекли пироги и помогали стряпать праздничный обед. Мужчины часто брали на себя все обязанности в этот день, давая женщинам возможность отдохнуть и почувствовать себя особенными.

На предприятиях и в организациях устраивали торжественные мероприятия, на которых женщин поздравляли с их праздником, вручали цветы и подарки. Это было время, когда мужчины могли выразить уважение и признательность женскому коллективу.

Наследия праздника 8 Марта

Что подарить на 8 Марта и как это делали в СССР? Фото © ТАСС

После распада Советского Союза традиции празднования 8 Марта остались почти неизменными. Этот день по-прежнему является государственным праздником в России и во многих странах постсоветского пространства, символизируя не только борьбу за права женщин, но и выражая глубокое уважение к их вкладу в развитие общества и семьи.

Празднование 8 Марта в СССР и современные традиции служат напоминанием о важности уважения, любви и заботы, которые мы проявляем к женщинам в нашей жизни. Международный женский день — прекрасная возможность сказать им "спасибо" за их труд, любовь и бесконечную поддержку.

Авторы Сергей Трофимов