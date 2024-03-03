Что дарить, когда всё есть: Необычные идеи подарков на 8 Марта для мам и бабушек

8 Марта уже близко, как и вечный вопрос: что дарить родным. Если близкие не ведут списки желаний, то выбор подарка превращается в проблему. Хочется, чтобы сюрприз не пылился на шкафу, был полезен, но и не был банальным (вроде посуды или фартука).

Чтобы помочь с поисками, мы сделали подборку оригинальных подарков на 8 Марта, которые точно создадут атмосферу праздника и будут долго радовать любимых мам и бабушек.

1. Умный сад для выращивания растений

Идеи подарков на 8 Марта, которые точно придутся по вкусу мамам и бабушкам. Фото © Shutterstock

Если ваша мама или бабушка любит домашние овощи и свежую зелень, но времени возиться с рассадой нет, то умный сад — идеальный вариант.

Он работает на основе гидропоники, поэтому не придётся копаться в земле и пачкать руки. Также можно выбрать девайс с автоматической системой освещения. Эта функция особенно полезна зимой, когда естественного света мало. Благодаря умному саду можно создать собственный оазис: цветы и зелень будут украшать дом круглый год, а свежие овощи и ягоды всегда окажутся под рукой.

2. Альбом для семейной летописи

Знакомая нашим родителям традиция вести альбомы, казалось, ушла в прошлое с появлением цифровых камер и смартфонов. Но давайте признаемся, что нет ничего приятнее, чем вместе разглядывать памятные снимки и вспоминать драгоценные моменты.

Книги для семейной летописи — это не простые фотоальбомы. Здесь есть специальные разделы. Например, шаблон для семейного дерева, отдельная страница для ключевых фамильных событий и файлы для бесценных писем. Школьные фотографии мамы и душевные рассказы бабушки станут частью долгой семейной истории.

В магазинах подарков и на маркетплейсах можно найти семейные альбомы в разных стилях: от ярких и забавных книжек до классических толстых томов из натуральной кожи.

3. Колонка с голосовым помощником

Говорящая колонка не только окажется оригинальным подарком на 8 Марта, но и станет отличной помощницей в быту. Фото © Предоставлено LIFE

Если вашей бабушке ещё не подарили этот девайс коллеги или родственники, у вас есть шанс первыми познакомить её с новыми технологиями. Умные колонки — полноценные и полезные помощники как в хозяйстве, так и в жизни. Голосовой помощник очень кстати, если у бабушки заняты руки: прямо во время лепки пельменей можно переключить песню или спросить о погоде.

А если купить вдобавок умные розетки, то даже дачу можно превратить в технологичный умный дом. Для нас эти гаджеты — уже часть рутины, а для старшего поколения такой подарок может стать по-настоящему необычным открытием.

4. Бесконечная мозаика, или фотоконструктор

Подарить фото в красивой рамке — это здорово. Но ещё лучше, если в дополнение будет и развлечение для всей семьи. Например, бесконечный фотоконструктор. С его помощью можно собрать мозаику в виде любого вашего фото.

В мобильном приложении от создателей конструктора можно превратить любую вашу фотографию в схему для мозаики. После останется лишь собрать детальки по схеме: снимок из смартфона превратится в реальный арт-объект.

Важно, что детальки мозаики легко отцеплять: в каждом наборе есть специальный инструмент, чтобы быстро убрать нужный элемент и не ломать ногти. Конструктор можно подарить в разобранном виде или собрать заранее, чтобы удивить получателя его фотографией в формате пиксель-арта.

5. Проигрыватель для виниловых пластинок или патефон

Проигрыватель для пластинок — ещё один прекрасный подарок близким на 8 Марта. Фото © Shutterstock

Роскошно? Да! Оригинально? Да! Если у вашей семьи сохранились старые виниловые пластинки, то благодаря такому презенту наконец сможете дать им новую жизнь. А если нет, то новый проигрыватель — хороший повод начать собирать собственную музыкальную коллекцию. Ведь библиотека пластинок — это семейный архив, который помогает знакомить близких с лучшими произведениями культуры.