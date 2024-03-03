Метка лукавого: Почему после съёмок "Мастера и Маргариты" скончалось 20 актёров Съёмки и спектакли по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" всегда собирали трагичный урожай смертей среди актёров, но это никогда не останавливало режиссёров. 2 марта, 21:35 Анна Ковальчук в роли Маргариты. Фото © Сериал "Мастер и Маргарита", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Роман Булгакова "Мастер и Маргарита" — самый таинственный за всю историю русской литературы. За ним давно закрепилась репутация проклятого произведения, но от этого роман не стал менее притягательным. Чего только не делали с ним современные артисты и режиссёры: снимали фильмы, сериал, ставили спектакли, балеты и мюзиклы. И каждый раз платили роману дань — инфарктами, автоавариями и даже смертями. Постановки заканчивались одним и тем же: "Этот роман лучше не трогать!" Но это всё равно никого не останавливало.

Прицеп проклятий

Когда в 1972 году польский режиссёр Анджей Вайда снял по Булгакову фильм "Пилат и другие", в прокат картина так и не вышла, а исполнитель главной роли Ян Кречмер скончался при загадочных обстоятельствах через два месяца после съёмок. В этом же году вышел сербский фильм по Булгакову режиссёра Александра Петровича.

Он оказался последним в карьере режиссёра: его просто уволили и больше не дали заниматься кино. 17 лет пролежала на полке картина российского режиссёра Юрия Кары. За это время подача фильма устарела, а большая часть отснятого материала пропала. Но больше всего не повезло актёрам, снявшимся в многосерийном фильме режиссёра Владимира Бортко: из съёмочной группы уже скончалось 20 человек, и список продолжает расти.

Двадцать человек за одну картину

Анна Ковальчук в роли Маргариты. Фото © Сериал "Мастер и Маргарита", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Мистика на площадке сериала "Мастер и Маргарита", вышедшего в прокат в 2005 году, преследовала режиссёра с начала съёмок: почти все актёры первого состава отказались сотрудничать с Бортко. Во многом это произошло благодаря славе "проклятого" романа. Например, актёр Олег Янковский наотрез отказался играть Воланда под предлогом того, что "дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя".

Александр Калягин отказался от роли Берлиоза после двух инфарктов, а Владимир Машков, которого хотели снять в образе Мастера, попал в автокатастрофу и сниматься не смог. Неприятности продолжились во время съёмок: одни актёры опаздывали, другие приходили подшофе, а у Олега Басилашвили, игравшего сатану, внезапно пропал голос. Всё более-менее нормализовалось, когда на площадку пригласили священника и он окропил святой водой и площадку, и актёров, и аппаратуру. После этого Бортко с гордостью стал рассказывать журналистам, что съёмки шли без сучка и задоринки. Казалось бы, кинематографистам благоволило всё — вплоть до погоды. Съёмки завершились точно в срок, никто не заболел и не умер, но позже выяснилось, что неприятности только начинаются.

Первый актёр скончался за два месяца до премьеры фильма, состоявшейся 19 декабря 2005 года. Это был 47-летний Александр Чабан. Его тело нашли в принадлежавшей ему квартире 2 октября. Причины смерти так и не были озвучены публично, что лишь добавило масла в огонь и породило вереницу домыслов. В картине Бортко Чабан сыграл следователя, который разыскивал сатану и его свиту. Кто-то даже решил, что актёру всё же удалось его "найти".

Ровно через год после смерти Чабана умер артист Комаров, изобразивший в фильме вора, который украл у поэта Бездомного одежду на набережной. Ещё через три месяца пришлось хоронить человека, сыгравшего зловредного критика Латунского, — это был актёр театра Рубена Агамирзяна Станислав Ландграф. В момент смерти он читал сценарий постановки "Забыть Герострата", которую собирался ставить, — и многим это показалось символичным. Перед смертью актёр сам написал сценарий своей панихиды, с иронией заметив, что похороны — это премьера, на которой ему предстоит сыграть роль главного героя. Роль критика стала его последней ролью в кино.

Мистика вокруг съёмок фильма "Мастер и Маргарита" не даёт покоя ни зрителям, ни режиссёрам. Фото © "Мастер и Маргарита", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Далее в течение нескольких лет от онкологии скончались актёры Кирилл Лавров (Понтий Пилат), Александр Абдулов (бес Коровьев), Андрей Толубеев (был занят в озвучке), Илья Олейников (роль директора варьете Римского) и Валерий Золотухин (Никанор Босой). Причём если Лаврову был 81 год, а Золотухину — 71, то, например, Абдулову было только 54, а Толубееву — 64 года. От онкологии умер и актёр Виктор Смирнов, блеснувший в фильме в роли председателя зрелищной комиссии Прохора Петровича.

Таинственным образом погибли актёры Евгений Меркурьев и любимец всей страны Владислав Галкин. Первый при полном отсутствии свидетелей провалился под лёд Ладожского озера, а второй умер в одиночестве в съёмной квартире от внезапной остановки сердца. Ему было всего 39 лет. Отец актёра счёл, что его сына убили: накануне Галкин снял со счёта в банке очень крупную сумму денег, после чего был серьёзно избит, а деньги пропали. Однако полиция так и не возбудила уголовное дело, из-за чего отец актёра решил, что в деле замешаны полицейские. В фильме Галкин играл сошедшего с ума поэта Ивана Бездомного.

Владислав Галкин в роли Ивана Бездомного. Фото © Сериал "Мастер и Маргарита", режиссёр Владимир Бортко, сценаристы Владимир Бортко, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

От инсульта и его последствий в 2018 году скончался знаменитый на всю страну своими интермедиями ("Вчера большие и по три, а сегодня маленькие и по пять") актёр Роман Карцев (роль дяди Берлиоза), а в 2020 году по той же причине умер прекраснейший актёр Валентин Гафт, сыгравший первосвященника Каифу. В 2021 году от коронавируса скончался актёр кино Анатолий Рудаков — в картине его можно увидеть в роли зрителя варьете Парчевского.

Уже нет в живых "соседа Маргариты" актёра театра и кино Вадима Лобанова, нет и швейцара из ресторана "Грибоедов" — актёра Юрия Оськина. Ушли из жизни Галина Баркова, Валентина Егоренкова, Станислав Соколов и Дмитрий Поддубный. Последний сыграл в фильме агента НКВД и в реальности умер насильственной смертью — от закрытой черепно-мозговой травмы. Его кончина была окутана мистикой: семья утверждала, что актёра доставили в одну из больниц Санкт-Петербурга "с небольшими спазмами" и обвиняла медиков в возможном насилии над пациентом.

Однако сами врачи утверждали, что "закрытая ЧМТ" была с самого начала основным диагнозом пациента. Удивительным стал тот факт, что перед смертью актёр работал над собственным романом, который к тому же собирался экранизировать. Прямо какая-то булгаковская судьба. А актёр Станислав Соколов, сыгравший писца у Понтия Пилата, за всю карьеру в кино только однажды снялся в главной роли. По какой-то жуткой иронии судьбы это была роль в антирелигиозном фильме "Конец света", который описывал борьбу православного священника Михаила со старцем-мошенником Филиным. В фильме священник проигрывал старцу, а милиция узнавала в Филине матёрого преступника. В финале колхозники вешали на храм замок, объявляя его "памятником архитектуры", и бодро рапортовали о победе научного коммунизма.

Исполнители главных героев романа — Александр Галибин и Анна Ковальчук — остались живы, однако неприятности добрались и до них. Через пять дней после окончания съёмок Галибин попал в аварию — его машину в метель вынесло на встречную полосу. К счастью, все отделались лёгким испугом. А актриса в 2005 году развелась с первым мужем Анатолием Ильченко.

После премьеры на режиссёра фильма обрушилась критика. Как только не изощрялись! "Фильм просто чудовищный!"; "Не фильм — фантик от пустой конфеты"; "Текст и фильм неадекватны"; "Кот получился позорный"... Остаётся лишь удивляться, как режиссёр после всего этого "веселья" выжил. И не просто выжил, но ещё и получил приз ТЭФИ за лучшую режиссуру, специальный приз жюри в Биаррице (Франция) и приз за лучший сериал в Петербурге.

Требования шоу

Актриса Юлия Снигирь в роли Маргариты. Обложка © YouTube / KinomaxCinema

Трагедии не остановили людей искусства от новых попыток поставить Булгакова так, чтобы все ахнули. И это несмотря на то, что их по-прежнему преследуют неудачи и смертельная мистика. Актёр Андрей Федорцов в своём интервью рассказывал, что на его памяти умерли двое актёров, игравших в театральных постановках "Мастера и Маргариты", — это Анна Самохина и Виктор Авилов, игравший Воланда. Что однажды на гастролях с другим актёром, игравшим сатану, случился инфаркт — коллегам пришлось залезть в окно гостиничного номера, чтобы спасти жизнь человеку. Актриса Вера Сотникова, игравшая в это время Маргариту, наотрез отказалась участвовать в дальнейших спектаклях.

Трагедии происходили и вокруг постановок. Например, когда худрук Словенского Национального театра Эдвард Клюг репетировал на Новой сцене в Большом театре балет по произведению Булгакова, на Исторической сцене погиб артист, участвовавший в постановке оперы "Садко": на него наехала тяжёлая декорация. Мистика заключается в том, что как раз в это время Клюг репетировал сцену гибели Берлиоза, которому трамваем отрезает голову.

Несмотря на самые совершенные технические спецэффекты, практически провалом закончилась постановка в России "Мастера и Маргариты" канадского режиссёра Робера Лепажа в 2022 году. Артист балета Сергей Полунин, решивший поставить по Булгакову балет в 2023 году, в интервью рассказал, что автор музыки — композитор Эдуард Артемьев — согласился дописать к балету небольшой отрывок, необходимый для завершения постановки. Но не смог, потому что неожиданно умер. А сам Полунин в процессе постановки понял, что произведение Булгакова — это не про свет, это про тьму. "Здесь почти все грешники, всё связано с грехом". Артист даже признался, что чувствовал, как сам "погружается во тьму".

Не иначе это какой-то искус, который преодолеть творческие люди не могут или не хотят. Но новые поколения режиссёров и актёров сменяют друг друга, и, пока коммерческий успех нового фильма, который вышел в прокат в январе 2024 года, не принёс ничего трагичного, многие забывают прежние беды. Свежая лента значительно оживила жизнь и карьеру артистов, сыгравших главные роли в ленте "Мастер и Маргарита", — Юлии Снигирь и Евгения Цыганова.

Авторы Майя Новик