Названа группа крови, обладатели которой считаются самыми красивыми

Группа крови является одним из факторов, которые влияют не только на когнитивные способности, но и на внешность человека. К такому выводу пришли учёные, опубликовав результаты исследования на сайте Planet Today.

По мнению западных специалистов, обладатели первой группы крови отличаются сильным обаянием и необыкновенной привлекательностью, что делает их магнитом для противоположного пола.

Учёные также выяснили, что носители второй и третьей групп крови проявляют по жизни уникальные таланты и обладают бешеной харизмой. Кроме того, они демонстрируют высокую эффективность, выстраивая профессиональную карьеру. А вот у людей с четвёртой группой крови ярко проявляются забота и нежность, но иногда они могут показывать хладнокровность и отстранённость. Эксперты назвали таких личностей "романтиками с неповторимым шармом".