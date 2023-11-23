Названа группа крови, обладатели которой так и притягивают противоположный пол

Группа крови может влиять на характер и привлекательность человека, пишет "Царьград" со ссылкой на последние изыскания учёных. Так, по их данным, люди с первой группой обладают шармом, привлекательностью и сексуальностью, становясь "магнитами для противоположного пола".

А вторая группа крови может сказать о наличии у её обладателей харизмы и таланта, что делает их эмпатичными, трудолюбивыми и привлекательными для окружающих. Подобные качества имеют и люди с третьей группой. По словам исследователей, они не боятся быть чувственными и нежными.

В то же время четвёртая группа, считают учёные, является "романтичной". Так, её обладатели проявляют заботу и ласку, однако способны быть хладнокровными, усердными и сконцентрированными. А вот владельцы второй отрицательной, наоборот, — люди легкомысленные и падкие на риск.