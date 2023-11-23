Луч на Землю: В NASA сообщили о получении лазерного сигнала из космоса Его поймал телескоп одной из американских обсерваторий. Учёные уже определили, какое расстояние преодолел луч и за какое время. 22 ноября, 21:43 В NASA сообщили о получении лазерного сигнала из космоса. Обложка © Shutterstock

По опубликованным данным, сигнал получен утром 14 ноября 2023 года оптическим телескопом-рефлектором на горе Паломар в Калифорнии. Это один из старейших инструментов знаменитой Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института.

Телескоп Хейла Паломарской обсерватории (Калифорния, США). Фото © Wikipedia

Сообщается, что принятый сигнал представлял собой луч, посланный в ближнем инфракрасном диапазоне, то есть человеческому глазу он не виден, но техника его улавливает. В Лаборатории реактивного движения NASA установили, что он пришёл с расстояния порядка 16 миллионов километров от Земли (это примерно в сорок раз дальше Луны) и ему потребовалось на это чуть больше 50 секунд.

Отправлен он космическим аппаратом, который направляется сейчас в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером, чтобы исследовать прелюбопытную двухсоткилометровую глыбу, которую астрономы назвали Психеей. Современная наука с помощью радаров установила, что глыба эта в основном железоникелевая. Это довольно-таки плотная, тяжёлая порода. И есть подозрения, что это не что иное, как обломок ядра когда-то погибшей планеты. И это особенно привлекательно с учётом того, что сам астероидный пояс растянулся кольцом именно там, где по расчётам должна была бы находиться планета.

Так вот, передача лазерного сигнала одноимённым зондом "Психея" была экспериментом NASA. Они отрабатывают технологию оптической связи с далёким космосом. И это пока самое дальнее расстояние, с которого доводилось получать такой целенаправленный лазерный луч. До этого его посылали либо с околоземной орбиты, либо максимум с окололунной. Схема во всех случаях такая: сначала передатчик с Земли отправляет сигнал на космический аппарат, потом зонд посылает его назад, и его на Земле принимает телескоп.

Как работает экспериментальная система NASA по оптической связи в дальнем космосе. GIPHY © YouTube / NASA Jet Propulsion Laboratory

Сейчас для общения с космической техникой применяется радиосвязь, и в принципе в свободном пространстве радиоволны тоже распространяются со скоростью света — 300 тысяч километров в секунду. К примеру, во время будущих телетрансляций из марсианской колонии тамошний корреспондент услышит вопрос землянина как минимум через три минуты, а то и через все двадцать. Это зависит от текущего взаимного расположения двух планет: расстояние между ними может составлять от 55 до 400 с лишним миллионов километров. Соответственно, сейчас ровер Perseverance и вся прочая марсианская техника получают команды инженеров с задержкой в несколько минут.

Лазер, конечно, быстрее самого себя, то есть быстрее света, лететь не может, но учёные давно подметили, что лазерная связь была бы во много раз эффективнее радио за счёт того, что лазерный луч — очень "сконцентрированный", узкий. Как объясняют в NASA, это "плотные" волны. Поэтому с их помощью по расчётам можно будет передавать (а главное, получать) в десять, если не в сто раз больше данных.

Авторы Адель Романенкова