Переведите, кто может: С Марса получено осмысленное сообщение Обсерватории получили его в виде огромного пакета данных, и учёные решили сделать их доступными для всего человечества. Их можно скачать. 1 июня, 23:40 Сигналы из космоса. Обложка © Shutterstock

Сигнал получен 24 мая 2023 года в 19 часов UTC тремя радио-обсерваториями, а именно: «Антенная решётка Аллена» в Калифорнии, телескоп Green Bank в Аллеганских горах (в штате Западная Вирджиния) и телескоп «Медичина» в Италии. Что они уловили: в любом случае это то, что заметно отличается по своей интенсивности от общего фонового шума Вселенной.

Так вот, всё то, что отличалось в момент получения, собрали и опубликовали. Вот, к примеру, одна из страниц со ссылками для скачивания. Но дело в том, что эти файлы даже открыть не так-то просто. К ним приложили специальное руководство, и в нём сказано, что для работы с этими данными надо как минимум сначала научиться пользоваться Межпланетной файловой системой IPFS (InterPlanetary File System). И на самом деле даже само это руководство воспринимается, пожалуй, посложнее, чем любая статья в Nature.

Желающим предлагается во всём этом разобраться, открыть, попытаться расшифровать и поделиться результатом. Проект называется A Sign in Space ("Знак в космосе"), это идея одной из ярких персон в знаменитом Институте SETI (Институте поиска внеземного разума) — Даниэлы де Паулис. Она задалась очень интересным вопросом: сможем ли мы правильно понять смысл сообщения от братьев по разуму? Поэтому решила устроить такой эксперимент: предоставить человечеству «сырые» данные телескопов и посмотреть, как их расшифруют. То есть полученные сигналы были на самом деле отправлены со спутника Trace Gas Orbiter, который вращается по орбите вокруг Марса. Но это, в общем-то, не меняет сути вопроса. Кто знает, а может быть, у кого-то получится, что сообщение содержит угрозы, у кого-то — предупреждение, у кого-то — мольбу о помощи. Конечно, в случае такого эпохального события в реальности расшифровывать сигнал первым делом будут учёные, то есть опытнейшие специалисты, и тем не менее, с точки зрения автора проекта, к этому нужно подключать всё человечество. И лучше к этому хотя бы попытаться как-то подготовиться. Не стоит исключать, что ребёнок из какого-нибудь захолустья угадает в этом сообщении то, чего не поймут даже самые светлые головы нашей с вами современности.

Телескоп Green Bank. Фото © Shutterstock

Ранее в интервью Лайфу астроном Александр Панов объяснил, что наука даже теоретически не видит смысла надеяться на существование другой разумной цивилизации ближе, чем в тысяче световых лет от нас. А это значит, что сигнал от гипотетических инопланетян будет идти самое малое тысячу лет. То есть это будет сигнал минимум тысячелетней давности. За тысячу лет сама цивилизация отправителей послания может сгинуть. Вот мы, к примеру, неоднократно отправляли в космос вдохновенные сообщения с рассказом о людях, об их знаниях, культуре. Представим себе, что через тысячу лет всё это кто-то в глубинах Вселенной услышит. Будет ли человечество существовать на Земле или где-либо ещё в XXX веке? А ещё через тысячу лет, когда придёт ответ?

Авторы Адель Романенкова