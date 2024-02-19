Учёные раскрыли, обладатели какой группы крови родились для богатства и роскоши

Группа крови может влиять на финансовое положение человека. К такому выводу пришли учёные, которые выявили связь между определёнными чертами характера, влияющими на накопление богатства, и группой крови.

По информации исследователей, чья работа опубликована в журнале "Кемерово Live", обладатели четвёртой группы крови больше всех стремятся приумножить денежные сбережения и достигнуть поставленных целей. Именно люди с таким характером склонны к богатству и роскошной жизни. При этом только 5% населения Земли имеют четвёртую группу крови.

Зато самыми состоятельными становятся люди с третьей группой крови, пояснили специалисты. Как оказалось, богатства и финансового благополучия достигает около 40% из них. Остальные, если и не достигли финансового благополучия, сделают это в перспективе.