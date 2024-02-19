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19 февраля, 11:41

Учёные раскрыли, обладатели какой группы крови родились для богатства и роскоши

Учёные заявили, что владельцы четвёртой группы крови обладают тягой к роскоши

Группа крови может влиять на финансовое положение человека. К такому выводу пришли учёные, которые выявили связь между определёнными чертами характера, влияющими на накопление богатства, и группой крови.

По информации исследователей, чья работа опубликована в журнале "Кемерово Live", обладатели четвёртой группы крови больше всех стремятся приумножить денежные сбережения и достигнуть поставленных целей. Именно люди с таким характером склонны к богатству и роскошной жизни. При этом только 5% населения Земли имеют четвёртую группу крови.

Зато самыми состоятельными становятся люди с третьей группой крови, пояснили специалисты. Как оказалось, богатства и финансового благополучия достигает около 40% из них. Остальные, если и не достигли финансового благополучия, сделают это в перспективе.

Названы отличительные черты российских миллиардеров
Названы отличительные черты российских миллиардеров

А ранее Life.ru писал, что высокий лоб и длинный нос ассоциируются с богатством и благополучием. А вот бедняков, по информации учёных из Университета Глазго, всегда отличали прохладные оттенки кожи, низко посаженные брови, опущенные уголки рта.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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