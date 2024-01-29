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29 января, 12:44

Учёные рассказали, какие черты лица выдают богачей и бедняков

DailyMail: Высокий лоб и длинный нос ассоциируются с богатством и благополучием

Люди с узким и улыбчивым лицом выглядят богаче в глазах окружающих, утверждают учёные. Фото © Krakenimages.com / Freepik

Люди с узким и улыбчивым лицом выглядят богаче в глазах окружающих, утверждают учёные. Фото © Krakenimages.com / Freepik

Учёные из университета Глазго сравнили черты лица у людей с разным уровнем достатка и составили список особенностей, присущих бедным и богатым. Результаты исследования опубликовал таблоид DailyMail.

Выяснилось, что люди проявляют больше доверия к улыбающимся людям с яркими деталями лица, румянцем на щеках, близко посаженными глазами и высокими бровями. Для богачей характерными оказались чёткие черты лица, выступающие вперёд носы, вздернутый рот и высокий лоб. А бедняков отличали прохладные оттенки кожи, низко посаженные брови, опущенные уголки рта и короткий подбородок.

"Наше исследование показывает, как определённые черты лица играют ключевую роль в соединении представлений социального класса с соответствующими стереотипами", — отметила профессор Рейчел Джек.

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Александр Рыбаков
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