Учёные рассказали, какие черты лица выдают богачей и бедняков
DailyMail: Высокий лоб и длинный нос ассоциируются с богатством и благополучием
Люди с узким и улыбчивым лицом выглядят богаче в глазах окружающих, утверждают учёные. Фото © Krakenimages.com / Freepik
Учёные из университета Глазго сравнили черты лица у людей с разным уровнем достатка и составили список особенностей, присущих бедным и богатым. Результаты исследования опубликовал таблоид DailyMail.
Выяснилось, что люди проявляют больше доверия к улыбающимся людям с яркими деталями лица, румянцем на щеках, близко посаженными глазами и высокими бровями. Для богачей характерными оказались чёткие черты лица, выступающие вперёд носы, вздернутый рот и высокий лоб. А бедняков отличали прохладные оттенки кожи, низко посаженные брови, опущенные уголки рта и короткий подбородок.
"Наше исследование показывает, как определённые черты лица играют ключевую роль в соединении представлений социального класса с соответствующими стереотипами", — отметила профессор Рейчел Джек.
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