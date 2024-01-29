Учёные рассказали, какие черты лица выдают богачей и бедняков

Учёные из университета Глазго сравнили черты лица у людей с разным уровнем достатка и составили список особенностей, присущих бедным и богатым. Результаты исследования опубликовал таблоид DailyMail.

Выяснилось, что люди проявляют больше доверия к улыбающимся людям с яркими деталями лица, румянцем на щеках, близко посаженными глазами и высокими бровями. Для богачей характерными оказались чёткие черты лица, выступающие вперёд носы, вздернутый рот и высокий лоб. А бедняков отличали прохладные оттенки кожи, низко посаженные брови, опущенные уголки рта и короткий подбородок.

"Наше исследование показывает, как определённые черты лица играют ключевую роль в соединении представлений социального класса с соответствующими стереотипами", — отметила профессор Рейчел Джек.