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Названы отличительные черты российских миллиардеров

Эксперты ВШЭ: Миллиардерами становятся россияне с высшим образованием

31 января, 09:42
Учёные назвали черты миллиардера. Обложка © Shutterstock

Учёные назвали черты миллиардера. Обложка © Shutterstock

В России миллиардерами зачастую становятся мужчины из хороших семей, которые отучились в Москве и сделали карьеру в финансовой, промышленной или топливной сферах. Об этом пишет РБК со ссылкой на учёных центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Специалисты изучили биографии 379 бизнесменов, попавших в российский список Forbes за два последних десятилетия. Выяснилось, что в 2011 году среднее состояние предпринимателей из этого перечня оценивалось в 2,5 миллиарда долларов, в 2021 году — в $3,3 миллиарда. Лишь 14 бизнесменов из России заработали капитал свыше 10 миллиардов.

Обычно очень богатыми становятся россияне в возрасте от 50 до 58 лет, отметили аналитики. Большинство миллиардеров (90%) получили как минимум одно высшее образование, а некоторые имеют учёную степень. Многие из них обучались по естественно-научному направлению в вузах Москвы или Санкт-Петербурга. Меньше всего среди богачей представителей гуманитарных наук. Примечательно, что подавляющее большинство олигархов не были родом из столицы.

Учёные заметили, что у богатейших граждан России родители также имели высшее образование и зачастую трудились в научных отраслях, в сфере образования, культуры или промышленности. В список Forbes редко попадают женщины, продолжили учёные. Однако их число всё же растёт.

"Высокий гендерный дисбаланс сохраняется и является отличительной особенностью группы, но "золотые двери" в последние годы для женщин всё же приоткрылись", — говорится в исследовании.

Вот только многие женщины получили свой стартовый капитал не самостоятельно. Некоторые оказались богатыми наследницами, а другие удачно развелись, получив от экс-супруга огромные отступные.

Скорпионы в конце списка: Стало известно, сотрудников каких знаков зодиака больше всего хотят работодатели
Скорпионы в конце списка: Стало известно, сотрудников каких знаков зодиака больше всего хотят работодатели

Ранее Лайф показал список профессий, о которых в детстве мечтали россияне. Так, например, мужчины хотели стать космонавтами или водителями, а женщины видели себя в профессии педагога или врача.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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