7 провальных подарков на 8 Марта, из-за которых вы останетесь и без секса, и без девушки Многие мужчины дарят своим возлюбленным настолько ужасные подарки, что потом остаются без отношений. Life.ru рассказывает про семь презентов, которые ни в коем случае нельзя покупать, если хотите хорошего продолжения вечера. 1 марта, 14:00 Life.ru рассказывает про ужасные идеи подарков на 8 Марта, после которых вас точно бросят. Обложка © Freepik

Если не желаете каждый год получать на 23 Февраля носки и пену для бритья, то на Международный женский день нужно радовать свою даму. Но многие мужчины относятся к подбору подарка халатно, поэтому расстраивают своих девушек. В сторону каких презентов даже не стоит смотреть накануне 8 Марта?

1. Предметы, связанные с бытом и домом

Первое, что нельзя дарить на 8 Марта, — предметы, связанные с бытом. Фото © Freepik

Ни в коем случае не дарите девушке сковородку, швабру или набор кухонных ножей. Так вы не подчёркиваете её женственность, а намекаете, что воспринимаете половинку только как домохозяйку. Вы же не хотите, чтобы на 23 Февраля дама подарила вам армейские сапоги?

2. Вещи, которые намекают на проблемы с лишним весом

Если подарите женщине напольные весы, абонемент в спортзал или гантели (без её просьбы), то она обидится на несколько дней. Все эти предметы — скрытый намёк, что у половинки проблемы с лишним весом. Даже если вы не имели в виду ничего такого, дама всё равно истолкует подарок в негативном ключе.

3. Подарки с намёком на проблемы с внешностью

Худшие подарки на 8 Марта — сертификаты на различные косметические процедуры. Фото © Freepik

Если подарить сертификат в салон на косметологические процедуры, девушка подумает, что она некрасивая. Поэтому никаких презентов, намекающих, что нужно исправить внешность, ей делать нельзя.

Но есть и исключения. Можно подарить сертификат на спа-процедуры (массаж, грязевые ванны и так далее). Такой презент будет воспринят нормально, поскольку эти услуги направлены только на расслабление, а не на коррекцию внешности.

4. Нижнее бельё

Многие мужчины считают, что в идее преподнести на 8 Марта нижнее бельё ничего такого нет. Но этот подарок понравится женщине, только если подобран чётко по размеру. Если же партнёр подарит слишком маленькую вещь, то девушка почувствует себя толстой. Если очень большую, то подумает, что вы считаете её более полной, чем она есть на самом деле.

Поэтому лучше дарить сертификат в магазин белья на определённую сумму. Девушка сама подберёт модель по фасону и размеру. Главное — покупать сертификат в известном, недешёвом магазине.

5. Игрушки из секс-шопа

Худший подарок на 8 Марта — "резиновый друг". Фото © Freepik

Некоторые мужчины считают себя очень оригинальными, когда делают такой презент на 8 Марта. Но спешим разочаровать: дарить секс-игрушки нужно в обычный день. В свой праздник женщина вряд ли ожидает получить что-то непристойное вместо, например, золотого кольца или серёжек.

6. Платная подписка в каком-либо сервисе

Цифровые подарки дарить без спроса нельзя. Бывает так, что женщина пользуется определённой соцсетью или музыкальным сервисом, а мужчина втихую покупает ей подписку на год. Вроде бы подарок хороший, но если девушке это было не нужно, то она расстроится, что вы потратили пару тысяч впустую, хотя на них могли бы сводить её в кино.

7. Мягкие игрушки

Идеи плохих подарков на 8 Марта — плюшевые медведи и игрушки в форме сердец. Фото © Freepik

Гигантские мишки, сердечки и другие подобные предметы — это очень мило. Но такой подарок бесполезен, а значит, за него девушка вам тоже благодарна не будет. Однако если решите дарить плюшевую игрушку, то она должна быть не главным презентом, а лишь одним из. Тогда половинка будет рада, не разозлится и не бросит вас.

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Авторы Никита Фартов